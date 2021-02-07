پیروزی در دفاع مقدس را مدیون رزمنده‌ پروری بانوان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین مصطفی‌پور صبح یکشنبه در هشتمین جشنواره استانی اسوه‌های صبر و مقاومت، اظهار کرد: آرامش و امنیت کشور مدیون صبر و شکیبایی مادران و همسران شهدا است.

وی با اشاره به نقش زنان و پشتیبانی آنها در جبهه‌های جنگ، افزود: زنان با رزمنده پروری اصلی ترین کار در دفاع مقدس را انجام دادند، مادرانی که شهدا را در دامن خود پرورش داده و با صبر و استقامت باعث شدند که آنها در جبهه حضور یابند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با بیان اینکه همسران شهدا همه امید زندگی خود را به جبهه فرستادند، گفت: همه ما مدیون خون شهدا و صبر مادران و همسران آنها هستیم و کاری نکنیم که این عزیزان از ما ناامید شوند.

مصطفی‌پور با تاکید بر اینکه مسئولین باید در وهله اول خود را مدیون مادران شهدا بدانند، اضافه کرد: باید پای کار باشیم تا مدیون و شرمنده مادران و همسران شهدا نشویم.

مسئولین دو تابعیتی دلسوز کشور ما نیستند

همسر شهید مدافع حرم «امیررضا علیزاده» نیز در این مراسم ضمن خواندن بخشی از وصیت‌نامه نخستین شهید مدافع حرم گیلان، بیان کرد: همه باید بدانیم شهدای ما چرا این راه را انتخاب کردند و حاضر شدند از وابستگی‌های دنیا بگذرند.

زهرا ایمان پور با بیان اینکه کسی حاضر نیست به خاطر پول از جان خود بگذرد، تصریح کرد: شهدای ما افکار بلندی داشتند و سال‌ها باید بگذرد تا علت اقدامات آنها را متوجه شویم.

وی با اشاره به اینکه شهدا برای زمینه سازی ظهور امام زمان تلاش می‌کردند، افزود: مسئولین بدانند چیزی که قلب خانواده شهدا را خوشحال می‌کند این است به هدفی که آنها برایش شهید شدند، برسیم.

همسر شهید علیزاده خطاب به مسئولان شورای نگهبان عنوان کرد: کسانی که تابعیت کشورهای دیگر را دارند در کشور ما مسئول نشوند زیرا این افراد دلسوز کشور ما نیستند.

ایمان پور با بیان اینکه برخی مسئولین باور دارند که نظام تضعیف شده است، گفت: خداوند وعده داده کسی که برای او کار کند را تنها نمی‌گذارد و مسئولان بدانند مسئول خطای جامعه نیز هستند و وقتی شما اشتباه می‌کنید نمی‌توانید مردم را سرزنش کنید.

وی با اشاره به اینکه باید ملاک و معیار خود را رضای خدا قرار دهیم بیان داشت: شهدا با فکر الهی از جان خود گذشتند و به جبهه‌ها رفتند اما هیچکس نمی‌تواند غم فقدان پدر فرزندان شهدا را درک کند مگر آنکه خودش در چنین موقعیتی باشد.