به گزارش خبرنگار مهر، از جمله رشته‌هایی که می‌تواند ترکیب مصوب و ۵۰ نفره ورزشکاران ایران برای حضور در بازی‌های پارالمپیک توکیو را دستخوش تغییر کند، دوومیدانی است که دو رویداد گزینشی برای کسب سهمیه‌های جدید در بخش جانبازان و معلولان و نابینایان و کم بینایان در پیش دارد.

رقابت‌های بین المللی امارات (فزاع) یکی از این رویدادهاست که از ۲۲ بهمن ماه آغاز شده و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت. تیم ملی پارادوومیدانی ایران با ۱۴ ورزشکار در هر دو بخش جانبازان و معلولان و نابینایان و کم بینایان در این رویداد شرکت کرده است.

البته دو نفر از دوومیدانی کاران کم بینای ایران موفق به کسب روادید برای سفر به امارات و حضور در محل برگزاری این رقابت‌ها نشده‌اند. این افراد و در کل دوومیدانی‌کارانی که نتوانند در پایان مسابقات امارات حضور خود در پارالمپیک توکیو را قطعی کنند این فرصت را دارند که از حضور در مسابقات بین المللی تونس تکلیف خود برای توکیو را نهایی کنند.

مسابقات بین المللی تونس اسفندماه برگزار می‌شود. کمیته ملی پارالمپیک هم آمادگی رسمی خود برای دوومیدانی کار به این رقابت‌ها به مسئولان برگزارکننده اعلام کرده است.

در حال حاضر و طبق مصوبه کمیته ملی پارالمپیک، در بخش جانبازان و معلولان حضور ۵ دوومیدانی کار و در بخش نابینایان و کم بینایان هم حضور ۲ ورزشکار در ترکیب کاروان اعزامی به توکیو قطعی شده است. این ورزشکاران به ترتیب با ۳ و یک مربی در این رویداد شرکت خواهند داشت.

در بخش دوومیدانی جانبازان و معلولان، به جز ۵ ورزشکاری که اعزام‌شان قطعی شده، ۴ سهمیه دیگر هم کسب شده است. اعزام دارندگان این سهمیه‌ها منوط به تایید کلاس بندی یا ارتقا رکورد آنهاست.