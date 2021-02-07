به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یکصد و بیستمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن سال جاری به ازای هر نفر ۴۵۵,۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ فردا دوشنبه ۱۳۹۹.۱۱.۲۰ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

همچنین در اطلاعیه این سازمان آمده است: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع‌رسانی‌های قبلی، این ماه هشتمین قسط از اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی، از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر خواهد شد.

طبق آخرین آمار موجود، بیش از ۶ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار در دو مرحله پرداخت تسهیلات به یارانه‌بگیران معیشتی، از تسهیلات یک میلیون تومانی بهره‌مند شده‌اند.