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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۱:۰۰

یارانه نقدی بهمن، فردا واریز می‌شود

یارانه نقدی بهمن، فردا واریز می‌شود

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای، زمان واریز یارانه نقدی بهمن ۹۹ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یکصد و بیستمین مرحله یارانه نقدی مربوط به بهمن سال جاری به ازای هر نفر ۴۵۵,۰۰۰ ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ فردا دوشنبه ۱۳۹۹.۱۱.۲۰ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

همچنین در اطلاعیه این سازمان آمده است: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع‌رسانی‌های قبلی، این ماه هشتمین قسط از اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی، از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر خواهد شد.

طبق آخرین آمار موجود، بیش از ۶ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار در دو مرحله پرداخت تسهیلات به یارانه‌بگیران معیشتی، از تسهیلات یک میلیون تومانی بهره‌مند شده‌اند.

کد مطلب 5141548

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    نظرات

    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      8 4
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      ای کی منتظرت هستیم بیا مهدی جان نجات بده باعدالت تو هستی عادل ترازوی عداالت را به پا کن
    • زن ایرانی IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      10 3
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      خدایا کمک کن بااین گرونی چه کنیم
    • مسعود FR ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      12 3
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      بریزید امشب بلکم بتوانیم باهاش چند کیلوئی گوشت و مرغ و یه گونی برنج و دیگر اقلام رو خریداری کنیم مابقی هم پس انداز کنیم .کرایه خونه و دیگر مسائل رو بپردازیم.روتون سفید شما هیچکدوم اهل دروغ ک این حرفها نیستید.آقازادها پولهای رو کشیدن بالا خدا رو شکر کنید ما هستیم زجرکش بکشیم.چکارکردید شخم زدید مملکت
    • سالاری IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      10 2
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      سلام،من سرپرست خانواده هستم یک زنم با کلی درد و مریضی دوتا فرزند بزرگ دارم 16 و18 ساله خداشاهده بیکارم از پارسال بیچاره شدیم بایک حقوق دومیلیونی که از پدرم برام میریزن داریم زندگی میکنیم برای همین دو میلیون نه یارانه کمک معیشتی که نفر صدو بیست تومن هست دریافت میکنیم نه وام مرحله دوم یک تومانی بقرآن
    • پروانه IR ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      2 1
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      وام میلیونی برا جاماندگان واریزنمیکنن
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      1 1
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      جان مادرتان عیدی هم بدهید تاقبص آب وبرق وگاز وتلفن راپرداخت کنیم دستمان خالیست تشکرسال خوبی برایتان آرزومیکنیم
    • IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      4 1
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      واقعا لطف میکنن اینهمه منابع ارزشمند داریم ولی مردم دارن با سختی زندگی میکنن کی میخوان حق واقعی مارو به خودمون بدن حق مردم ت جیب اقازاده ها خیلیا ی دیگس.....
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      2 0
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      به من یارانه معشیتی تعلق گرفته فقط ی بار واریز شد دیگه خبری نیست.برا قطع کردن صاحبش پیدا میشه برااعتراض نمیدونیم کجا بایدپیگیر شد
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      2 0
      پاسخ
      سلام بخدا ما ماهی ی تومان هم در نمیاریم بقران کرایه خونه هم میدیم بخدا میخان از خونه هم بیرونمون کنن مگه بریم تو کوچه بخوابیم اگه خدا رودوست دارید فکری کنید
    • سپیده IR ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      0 0
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      من سرپرست خانواده هستمولی تا الان یارانه معیشتی ۱۰۰تومانی در دوماه قبل برام واریز نشده والا من وبچم هم جزو قشر ضعیف محسوب میشیم
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید میگم ولی یچیزی هم میگم که این حق ما نیس اینطوری برخورد بشه پول خودمون به خودمون میدین دردمونم دعوا نمیشه تازه میخواین کسرم کنین تورو خدا کمکمون کنید تو بدترین وضعیت دارم با پسرم زندگیم میکنم نون شبمونم مشخص نیس چی بگم به گی التماس کنم اخه این چه بدبختیه خدایا به تو توکل😥😥😥😥😔😔
    • یاشار IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
      0 0
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      یارانه ۱۰۰تومنی این ماه کی واریز میشه چرا هیچ جا هیچ خبری ننوشته خبر کذاری نه هیچ جایه دیگه

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