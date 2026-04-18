فرماندار دیر: بهبود وضعیت حوزه سلامت شهرستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح شنبه در بازدید میدانی سلامت‌محور که با هدف ارزیابی توان عملیاتی و نظارت بر نحوه خدمت‌رسانی انجام شد، اظهار داشت: صیانت از نظام سلامت یک اولویت راهبردی و جهادی است.

فرماندار دیر افزود: از ابتدای شرایط حساس، راهبرد اصلی مدیریت شهرستان دیّر، حفظ پایداری خدمات بهداشتی و درمانی بدون کوچک‌ترین وقفه بوده است. امروز شاهد آن هستیم که با مجاهدت کادر سلامت، حوزه بهداشت و درمان شهرستان دیّر بی‌وقفه و با تلاش و همدلی در حال ایفای نقش است.

سجادی با تأکید بر استمرار نظارت‌های مجدانه بر زیرساخت‌های حیاتی افزود: دقت، همکاری و همدلی، رمز عبور موفق از شرایط بحرانی است. انتظارات ما از کادر سلامت، ارائه خدمات با توانی مضاعف در تمام نقاط شهرستان، از مراکز بهداشتی درمانی شهری تا پایگاه‌های جاده‌ای و خانه‌های بهداشت است که با همت بلند کادر سلامت شهرستان دیّر این مهم به نحو احسن به وقوع پیوسته است.

فرماندار دیّر همچنین با قدردانی از ایستادگی کادر سلامت که از ابتدای جنگ و بحران در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند، خاطرنشان کرد: کادر سلامت در شهرستان دیر ثابت کردند که با الگوبرداری از ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس، در سخت‌ترین شرایط نیز در کنار مردم در حال خدمت‌رسانی هستند. پایداری امروز خدمات درمانی، مرهون این روحیه جهادی و پیگیری‌های مستمر برای ارتقای روز افزون حوزه سلامت است.

سجادی با همراهی رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، به منظور اطمینان از استمرار کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در شرایط حساس، از مراکز جامع خدمات سلامت، پایگاه‌های بهداشتی، داروخانه‌ها و پایگاه‌های اورژانس بازدید کرد.

وی با حضور تداوم یافته در مراکز خدمات جامع سلامت در سطح شهرستان، داروخانه‌ها و پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵، از نزدیک در جریان ارائه خدمات قرار گرفت.