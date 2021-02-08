سرودهای انقلابی در فرهنگسرای گلستان نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت، ویژه برنامه «هم آهنگ با انقلاب » به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در فرهنگسرای گلستان برگزار خواهد شد.

در این برنامه ضمن بررسی سرودها و تصنیف های دوران آغازین انقلاب اسلامی، چگونگی آفرینش سرودهای انقلاب و حضور چهره های شاخص در تولید این سرودها و تصنیف ها بحث و گفتگو خواهد شد.

ویژه برنامه «هم آهنگ با انقلاب » روز سه شنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۰ از طریق شبکه مجازی فرهنگسرای گلستان پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.