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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۱۱

با حضور مدیر عامل خانه موسیقی؛

سرودهای انقلابی در فرهنگسرای گلستان نقد و بررسی می شود

سرودهای انقلابی در فرهنگسرای گلستان نقد و بررسی می شود

سرودها و تصنیف های دوران آغازین انقلاب اسلامی با حضور حمیدرضا نوربخش خواننده و مدیرعامل خانه موسیقی در فرهنگسرای گلستان نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت، ویژه برنامه «هم آهنگ با انقلاب » به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در فرهنگسرای گلستان برگزار خواهد شد.

در این برنامه ضمن بررسی سرودها و تصنیف های دوران آغازین انقلاب اسلامی، چگونگی آفرینش سرودهای انقلاب و  حضور چهره های شاخص در تولید این سرودها و تصنیف ها بحث و گفتگو خواهد شد.

ویژه برنامه «هم آهنگ با انقلاب » روز سه شنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۰ از طریق شبکه مجازی فرهنگسرای گلستان پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

کد مطلب 5141956
علیرضا سعیدی

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