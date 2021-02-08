به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلس با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان طراح این موضوع، گفت: امسال در موضوع لایحه بودجه مشکلی ایجاد شد که باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم تا از فرصت به درستی استفاده کرده و مشکل کشور را کاهش دهیم.

وی بیان کرد: امسال کلیات لایحه بودجه با وجود تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه، رأی لازم را در صحن علنی کسب نکرد و رد شد. دولت ابتدا از اصلاح لایحه بودجه و ارائه مجدد آن به مجلس خودداری کرد اما در نهایت پذیرفت که لایحه را با اصلاحات به مجلس تقدیم کند.

رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفسیر هیئت رئیسه از آیین‌نامه کنونی مجلس این است که لایحه اصلاح بودجه در صورتی که دولت به مجلس ارائه کند، به عنوان مورد جدید تلقی شود و مانند لایحه اول بودجه ترتیبات ۴۵ روزه را طی کند تا به صحن علنی برسد.

حسین‌زاده بحرینی افزود: اگر دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند، ما به لحاظ زمانی نمی‌توانیم ترتیبات ۴۵ روزه را طی کنیم. بنابراین می‌خواهیم آیین‌نامه را به گونه‌ای اصلاح کنیم که در نوبت دوم بررسی لایحه بودجه، نیازی به ترتیبات ۴۵ روزه نباشد و این ترتیبات صرفاً برای لایحه‌ای در نظر گرفته شود که ۱۵ آذر تقدیم مجلس شده باشد.

وی تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم تا بودجه سال آینده که سال حساسی است، به مشکل برنخورد و سند بودجه برای کشور تهیه و تنظیم شود.

مهرداد گودرزوند چگینی نیز در موافقت با این موضوع، گفت: بودجه سند مالی کشور است و اگر بخواهیم صبر کنیم و روند رسیدگی به آن مطابق روال معمول به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و بازگردد، بیش از سه ماه زمان می برد و بودجه به نتیجه نمی رسد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطابق این الحاقیه محدودیت زمان ایجاد می‌شود تا بتوانیم سریع‌تر لایحه بودجه را بررسی کنیم. قطعاً دولت تا آخرین زمان صبر می‌کند و بعد بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد.