موفقیت محققان ایرانی در دست ورزی ژنتیکی سلولی برای درمان سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه چندین شتاب دهنده، اتاق‌های تمیز (Cleanroom) و چند محصول دانش بنیان به صورت رسمی امروز ۲۰ بهمن در برج فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شدند.

یکی از این محصولات رونمایی شده، فاز دو کارآزمایی بالینی CAR T Cell ایرانی بود که به عنوان یک محصول مهم در درمان سرطان کاربرد دارد.

CAR T Cell ایرانی که از سوی یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه سلول‌های بنیادی انجام شده است روشی است که بر پایه دست ورزی ژنتیکی سلول‌های T انجام می‌شود. در واقع این روش درمان بر پایه سلول‌های T یا سلول‌های ایمنی و آنتی بادی‌ها است که در درمان سرطان‌ها به ویژه نوعی خاصی از سرطان خون کودکان کاربرد دارد.

در این روش خون بیمار مبتلا به سرطان خون لوکمی از وی گرفته می‌شود و پس از دست ورزی ژنتیکی سلول‌های T و مهندسی ژنتیک و ترکیب آن این خون دوباره به بیمار تزریق می‌شود و به این ترتیب سلول‌های سرطانی به صورت هوشمند از بین می‌روند. این روش بسیار جدید بوده و مشکلات پس زدن دارو در بیماران مبتلا به این نوع از سرطان را ندارد.

این روش درمانی در حال حاضر در حدود دو سال است که در آمریکا و به صورت محدود در اروپا با هزینه‌ای بیش از ۴۰۰ هزار دلار برای بیماران این نوع خاص از سرطان انجام می‌شود.

ایران بعد از آمریکا دومین کشوری است که این روش را به شیوه بایوسیمیلار پیاده کرده است و اکنون فاز دو بالینی بر روی موش‌ها با موفقیت به پایان رسیده است و فاز کارآزمایی بالینی در انسان در سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

در اروپا ارزش این محصول ۱.۴ بیلیون دلار تا ۲۰۲۵ تخمین زده می‌شود و در صورت حمایت از طرح، درمان سرطان با روش CAR T Cell ایرانی می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های درمانی در ایران نیز صورت گیرد.

همچنین در این مراسم از کیت‌های جدید تشخیص و شناسایی آنتی بادی خنثی کننده کرونا رونمایی شده است. آنتی بادی‌های خنثی کننده عامل کلیدی در ایجاد ایمنی در برابر ویروس کرونا است. کیت تشخیصی آنتی بادی‌های خنثی کننده ابزاری قدرتمند در جهت شناسایی کمی و کیفی این آنتی بادی‌ها است.

این کیت به عنوان سومین کیت تأیید شده تشخیص آنتی بادی‌های خنثی کننده در دنیا برای مقابله با کرونا معرفی شده است.