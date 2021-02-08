به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی فصل را به عنوان سرمربی با تیم ذوب آهن آغاز کرد و در فاصله یک هفته مانده به پایان نیم فصل اول لیگ بیستم با تصمیم هیات مدیره این باشگاه از سمت خود کنار رفت.

وی در واکنش به این اتفاق توضیحاتش را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد. رضایی در این متن نوشته است:

«در اصفهان آخرین بازی رسمی ام را به عنوان فوتبالیست انجام دادم و اولین تجربه مربیگری ام در لیگ برتر را هم گذراندم؛ اینجا را مثل خانه خود می‌دانم و رفتن از خانه چه بسیار دشوار. در این روز اما پیام‌های محبت آمیز شما سبزها و شما اصفهانی‌ها و البته تمام دوستداران فوتبال در ایران است که سختی را برایم آسان و جدایی را ممکن ساخته است.

در این چند ماهی که با تلخی و شیرینی بسیاری همراه بود، تمام تلاشم را کردم تا به تعهدم عمل کنم و تیمم آنچه را که شایسته فوتبال اصفهان است، به نمایش بگذارد. حالا وجدانم راحت است و به قول معروف شب را راحت می‌خوابم چون کاری که در ذوب آهن انجام دادم، با تمام توانم بود. ذره‌ای کم کاری در عملکرد خودم و بازیکنانم نبود و به شهادت استخوان خردکرده‌ها و کارشناسان فوتبال، جایگاهمان در جدول با آنچه که روی کاغذ هست، تفاوت فاحشی دارد.

البته که همگی از اتفاقات خارج از زمین اطلاع دارید. من هرگز علاقه‌مند به تئوری توطئه نبوده‌ام و نمی‌خواهم از دست‌های پشت پرده و این مدل صحبت‌ها چیزی بگویم و تنها ارجاع می‌دهم به سوت‌ها و پرچم‌هایی که جلوی چشم میلیون‌ها هوادار زده شد و سرنوشت یک تیم و تلاش یک مجموعه را تغییر داد. حتی به گواه کارشناسان داوری که بیشترین میزان احترام را برایشان قائلم، آنچه که برای ذوب آهن رخ داد، هرچیزی که بود «قضاوت عادلانه» نام نداشت.

اما مقصود همان وجدان آسوده است و چه خوب که من با تمام وجود آن را حس می‌کنم. در پایان دوست دارم به طور مشخص از طرفداران ذوب آهن تشکر ویژه داشته باشم که در تمام روزهای سخت، همراه ما بودند و چقدر ناراحت کننده که نتوانستیم طرفداران را روی سکو داشته باشیم؛ هر چند که در لحظه لحظه تمرین و مسابقات آنها را در قلب خود حس کردیم.»