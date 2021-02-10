به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات دانشگاه امام صادق کتاب «سیاست انقلابی: مجموعه مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های آیت‌الله مهدوی‌کنی در باب تاریخ تحولات و شخصیت‌های انقلاب اسلامی» را به کوشش علی یاسمی و میلاد موحدیان را با شمارگان هزار نسخه، ۲۵۶ صفحه و بهای ۳۴ هزار تومان منتشر کرده است.

مرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی در قامت یکی از رهبران فکری و سیاسی جمهوری اسلامی با سابقه علمی و انقلابی پیش از انقلاب و همچنین عملکرد سیاسی و مدیریت پس از انقلاب دارای اظهارات ارزشمند و چارچوب فکری برخاسته از اسلام سیاسی است. این عالم مجاهد از طرف امام خمینی (ره) به عضویت شورای انقلاب درآمد و پس از آن سمت‌های گوناگونی را تجربه کرد.

در این‌کتاب مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله مهدوی کنی در باب تاریخ تحولات و شخصیت‌های انقلاب اسلامی ارائه شده است و در آنها «نقش و کارکرد شورای انقلاب و کمیته‌های انقلاب اسلامی»، «اصل ولایت فقیه»، «نقش روحانیت در مجلس خبرگان رهبری»، «اخلاق انتخاباتی»، «جریان اصول‌گرایی و وضعیت آن» و… تبیین شده است.

با توجه به اینکه سخنرانی‌ها و گفت‌وشنودهای مسئولان کشور بخشی از تاریخ شفاهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید و آیت‌الله مهدوی کنی نیز از شخصیت‌های برجسته انقلاب و نظام بوده است، این کتاب می‌تواند زوایای مهمی از تاریخ انقلاب و نظام را برای مخاطبان روایت کند. همچنین محتوای این سخنرانی‌ها اسناد دسته اول خوبی برای مورخان و مفسران تاریخ انقلاب اسلامی ایران خواهد بود.

به طور کل می‌توان گفت که در این اثر تلاش شده تا بیانات و نظرات سیاسی مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی در چهار محور اصلی تاریخ دهه اول انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های سیاسی در باب حکومت اسلامی، بزرگان انقلاب اسلامی و جریان اصولگرایی، روایت شود.

در فصل اول، به موضوعاتی پیرامون نقش و کارکرد شورای انقلاب و کمیته‌های انقلاب اسلامی پرداخته شده است. فصل دوم کتاب، به مباحث ارزشمندی همچون تبیین اصل ولایت فقیه، جایگاه مجلس خبرگان رهبری و نقش روحانیت در دیدگاه مرحوم استاد اختصاص دارد. فصل سوم حاوی مطالبی در باب بزرگان انقلاب همچون حضرت امام خمینی، شهید مطهری، شهید محلاتی، مرحوم آیت‌الله انواری، مرحوم علی‌اکبر پرورش و… است.

فصل پایانی کتاب نیز مشتمل بر نظرات ارزشمند آن فقید سعید در باب اخلاق انتخاباتی، مفهوم ائتلاف سیاسی، وضعیت جریان اصولگرایی و توصیه‌های ایشان پیش از برگزاری انتخابات مجلس نهم و همچنین انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است.