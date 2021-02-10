وزیر دفاع انگلیس نسبت به خطر حمله شیمیایی و بیولوژیکی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس روز سه شنبه در گفتگو با روزنامه تایمز گفت که دولتهای متخاصم مقررات دیرینه در حوزه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی همچون گازهای اعصاب و عوامل بیماری زا مرگبار را نادیده می گیرند.

والاس در ادامه با اشاره به اینکه گروههای تروریستی نیز در حال حاضر در تلاش برای بکارگیری این گونه تسلیحات هستند، گفت که «در سطح جهان خطر بروز حمله های شیمیایی و بیولوژیکی رو به افزایش است» و هشدار داد که «اینترنت به کانونی برای نشر اطلاعات مربوط به تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی از جمله نحوه تولید و بکارگیری آنها تبدیل شده است».

گفتنی است، با توجه به شمار بالای گروههای تروریستی فعال در خاک سوریه در جریان جنگ این کشور، بیم و نگرانیها نسبت به توسعه توانمندی این گروهها در عرصه حمله شیمیایی رو به افزایش است.

به گفته کارشناسان تسلیحات شیمیایی، مناقشه سوریه نشان داد که تولید و بکارگیری این گونه تسلیحات مرگبار می تواند بسیار آسان باشد.

«هامیش دِ برتون- گوردون» فرمانده پیشین نیروهای ضد ترور شیمیایی و بیولوژیکی ارتش انگلیس گفت که «این تهدید در خاورمیانه و سوریه قابل مشاهده است. این تهدید الزاماً مربوط به تسلیحات متعارف نیست؛ چرا که ما می بینیم تسلیحات صنعتی سمی همچون کلر نیز- که دسترسی به آن بسیار آسان است- مورد استفاده قرار می گیرند».