وزیر خارجه عربستان ادعاهای واهی خود علیه ایران را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو ایزرئیل، «فیصل بن فرحان آل سعود» وزیر خارجه عربستان در جریان نشست اتحادیه عرب در شهر قاهره، پایتخت مصر با تکرار ادعاهای واهی خود علیه ایران مدعی شد که «توسعه برنامه هسته‌ای ایران و همچنین پروژه موشک بالستیک این کشور کل منطقه را به مخاطره می‌اندازد».

وی با چشم‌پوشی آشکار از جنایات رژیم سعودی در جنگ یمن که به کشتار شهروندان بیگناه و ویرانی‌های گسترده در فقیرترین کشور خاورمیانه انجامیده است، مدعی شد: «یکی از خطرناک‌ترین تهدیدهای فراروی منطقه ما تداوم نقض قوانین و هنجارهای بین‌المللی از سوی حکومت ایران است». فرحان همچنین مدعی شد که این قانون‌شکنی‌ها «امنیت و ثبات کشورهای ما را تهدید می‌کند!»

این دیپلمات سعودی در ادامه ادعاهای خود گفت که در میان موارد نقض حقوق بین‌الملل از سوی جمهوری اسلامی ایران «حمایت [تهران] از گروه‌های شبه نظامی مسلحی را می‌توان افزود که به آشوب و تفرقه افکنی در بسیاری از کشورهای عربی دست می‌زنند».

فیصل بن فرحان در ادامه از جامعه بین‌المللی خواست تا به آنچه که به زعم وی نقض عهدهای ایران (!) و همچنین تهدید این کشور علیه منطقه است، پایان دهند.

این ادعاهای وزیر خارجه عربستان در حالی علیه ایران مطرح می‌شود که مقامات تهران بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده‌اند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بارها در گزارش‌های خود بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران مُهر تأیید زده است.

وزیر خارجه سعودی همچنین با اشاره به مناقشه اسرائیل- فلسطین بر تمایل پادشاهی عربستان به «تشکیل یک دولت فلسطینی» تأکید کرد و گفت که دولت عربستان «از تمام تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه حل منصفانه و فراگیر حمایت می‌کند».