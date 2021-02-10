انقلاب اسلامی بزرگترین اتفاق بعد از عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی مراسم راه‌پیمایی ۲۲ بهمن در شهر کرج اظهار کرد: بدون شک اگر امروز می‌توانیم در روز ۲۲ بهمن از عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی دم بزنیم به دلیل حماسه‌آفرینی ملت ایران به ویژه شهدا طی ۴۲ سال گذشته است.

وی بیان کرد: امروز اگر در ۲۲ بهمن از انقلابی اسلامی صحبت می‌کنیم به دلیل آن است که ملت ایران قدرتمندانه در برابر ۴۲ سال توطئه دشمنان ایستادگی کردند تا انقلاب خود را پابرجا نگه دارند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: دشمنان تمام تلاش خود را به کار برده بودند و سعی داشتند تا انقلاب اسلامی به چله خود نرسد و قبل از برگزاری چهلمین سال پیروزی این نظام مقدس را به زمین بزنند اما امروز به کوری آنها با اقتدار چهل و دومین سال پیروزی آن را جشن می‌گیریم.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی امروز به کوری دشمنان با این عزت پابرجا و استوار هم باقی مانده است و این عظمت به پشتوانه ملت ایران باقی می‌ماند.

مردم ایران با وجود همه تحریم‌ها از ارزش‌های نظام دفاع می‌کنند

اوحدی با اشاره به وجود تحریم‌ها از سوی دشمنان افزود: اگرچه دشمنان امروز ما را تحریم کردند اما امروز مردم غیور و شهیدپرور هستند که استوار از ارزش‌های نظام دفاع می‌کنند.

وی با اشاره ره حدیثی از امام علی (ع) خاطرنشان کرد: ایشان در رابطه با اهمیت تاریخ و برگزاری مناسبت‌هایی که برای انسان‌ها در طول تاریخ بیان شده است، فرمایش زیبایی دارند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: اگر امروز مردم غیور چهل و دومین سالگرد انقلاب را برگزار کردند؛ نگاهی به این فرمایش دوام‌الاعتبار حضرت است که مرور مستمر تاریخ، دوام اعتبار و گذر تاریخ گذشتگان، هویت تاریخ‌ساز مردم و ملت و مرور آن همچون چراغ فروزانی برای تقویت بصیرت مردم در کمال و رشد اهداف انسان‌هاست.

وی اظهار کرد: امروز در مراسم ۲۲ بهمن با نگاه به تاریخ گذشتگان و فراز و نشیب‌ها راز مانایی و استقامت را بهتر درک می‌کنیم و می‌دانیم، چه تحولی در فطرت و جوهره انسان‌ها ایجاد شد؛ امروز شهیدان بهنام محمدی و فهمیده و همت‌ها و زین‌الدین‌ها حماسه خلق کردند و در تاریخ ثبت شده و جانبازان امروز همان جوانان دلیرمردی هستند که اگر به تاریخ و گذشتگان مراجعه کنیم، می‌بینیم چراغ فروزان بصیرت هستند.

این مسئول در خصوص دوران قبل انقلاب بیان کرد: مقطع قبل انقلاب و ۴۲ سال فراز و نشیب و عزت برای مردم و جمهوری اسلامی را باید در نظر گرفت و همه این‌ها به برکت رهبری انقلاب و ۴۲ سال عزت برای مردم ثبت شد.

اوحدی ادامه داد: در شرایط قبل از انقلاب استکبار جهانی در قهقهه مستانه خودش توطئه شومی بعد از جنگ جهانی دوم برنامه‌ریزی کرد و در سرنوشت انسان‌ها اثرات بسیار تأثیرگذاری را داشت و دنیا را تقسیم به بلوک شرقی و غربی کرد تا بتوانند سکان‌دار سرنوشت انسان‌ها در دنیا باشند.

وی با بیان اینکه ایران در دوران قبل از انقلاب زیر سلطه استکبار آمریکا بود و دشمنان برای ما نسخه پیچیده‌ای در نظر گرفته بودند، تصریح کرد: در آن دوران مردم حماسه‌ای خلق کردند که باید از عظمت و حضور مردم در آن دوران در طی تاریخ گفته شود و باید نگاه واقع‌بینانه‌تر نسبت به شرایط قبل انقلاب داشته باشیم و نسبت به حرکت امام راحل، انقلاب و شهدا بصیرت پیدا کنیم.

خاورمیانه نقطه اتصال در دنیاست

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه خاورمیانه نقطه اتصال در دنیاست، گفت: بیش از ۵۰ درصد ذخایر دنیا در دست مردم حاضر در خاورمیانه است که باعث می‌شود چشم طمع دشمنان به این سمت باشد.

وی اسرائیل را غده سرطانی برای مردم فلسطین خواند و افزود: آمریکا قبل از انقلاب، رژیم پهلوی را به عنوان ژاندارم انتخاب کرد و معاون اول رئیس جمهور منفور آمریکا در دی ماه ۵۶ به ایران آمد و یک سال به طول نکشید که اقیانوس خروشانی از عزم مردم با رهبری و امام راحل در دفاع از ارزش‌های اهل بیت و انقلاب به میدان آمدند و عظمت آفریدند.

اوحدی ۲۲ بهمن را بزرگ‌ترین اتفاق بعد از عاشورای سیدالشهدا (ع) عنوان کرد و گفت: پیروزی انقلاب در مرحله اول بزرگ‌ترین اتفاق برای ماست و در مقطع دوم استکبار جهانی امیدوار بودند به پاس پسماندگان تفکرات انحرافی که داشتند و نیروهایی که فکر می‌کردند می‌توانند اراده مردم را به انحراف بکشند، هنوز امیدوار بودند اما انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول رخ داد و آن هم تسخیر لانه جاسوسی به عنوان مرکز فتنه توسط جوانان انقلابی و عزیزان ما بود که انقلاب دوم بزرگ‌تر از انقلاب اول است.

وی در خصوص علت اهمیت انقلاب دوم از اولی اظهار کرد: در انقلاب اول هیمنه رژیم پهلوی به دست مردم شکسته شد اما در انقلاب دوم هیمنه استکبار جهانی به چالش کشیده شد و شاهد حضور مردم همیشه در صحنه بودیم و سپس دشمنان حمله طبس را طراحی کردند و با حضور مردم توطئه شوم ایشان با شکست روبه‌رو شد و زمانی که جنگ تحمیلی را ظالمانه به مردم تحمیل کردند، باز هم با مقامت جانانه مردم ایران اسلامی مواجه شدند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: در دوران هست سال دفاع مقدس شاهد حضور و بروز و تولد جوانانی بودیم که با عزم و اراده در بیعت با رهبری از جان مایه گذاشتند تا عزت برای مردم آفریده شود.

جشن پیروزی انقلاب مرهون ۸ سال ایستادگی ملت ایران

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز از ۲۲ بهمن گفته می‌شود و جشن پیروزی انقلاب را می‌گیریم به پاس بزرگداشت حماسه‌های هشت سال ایستادگی، شهادت و گذشت مردم در مقابل استکبار جهانی است.

وی با اشاره به بیانات امام راحل که فرمودند جنگ نعمت است، تصریح کرد: دفاع مقدس جوهره انسان‌ها و جوانان انقلابی را به حرکت درمی‌آورد و همین امر بود که باعث شد نهال نوپای انقلاب به برکت خون شهدا، مقاومت آزادگان و بصیرت هوشمندانه مردم به درخت تنومندی تبدیل شود که وعده خدا به شما مردم صبور بود.

اوحدی گفت: اگر از ۲۲ بهمن گفته می‌شود و در همه کشور امروز خروش مردم را در صحنه برای بیعت با ارزش‌های انقلاب شاهد هستیم به برکت عظمت انقلاب است و شجره طیبه‌ای که ریشه آن با خون جوانان این وطن آبیاری شد و با نظارت و رهبری هوشمندانه امام و مقام معظم رهبری باغبانی این شجره طیبه صورت گرفت.

وی ادامه داد: نشاط انقلاب، شادابی مردم و پایداری این شجره طیبه، امروز تبدیل به درخت تنومند انقلاب شده است و امروز موقعیت محور مقاومت ریشه‌های این درخت تنومند در خاورمیانه که نسخه‌های پیچیده‌ای برای آن پیچیدند ریشه دوانده و شاهد انسجام آن هستیم، در محور مقاومت بعد از جنگ دروازه‌های عزت و تحول گشوده شده و به برکت انقلاب شاهد رشد گرایش به اسلام شدیم.

معاون رئیس جمهور در خصوص تأسیس داعش اظهار کرد: استکبار دست به ماجراجویی خطرناکی زد و آن هم تأسیس داعش بود، باید امروز با عینک واحدی این را ببینیم و دشمن و آنان که افکار انحرافی دارند بدانند این مردم و دولت و مجلس انقلابی با ارزش‌های شهدا عهد بستند تا به اهداف بلند انقلاب دست پیدا کنند.

اوحدی با اشاره به ائتلاف ۲۶ کشور و اشغال ۸۰ درصد از خاک سوریه بیان کرد: نیروهای داعشی تا عراق پیشروی کردند و تصمیم داشتند تا این بار هیچ اثری از ارزش‌های انقلاب باقی نماند و دشمنان می‌خواستند تا به نام داعش ارزش‌های انقلاب را با خاک یکسان کنند و اگر حماسه دلیرمردان ما و مدافعان حرم و فاطمیون و حیدریون و فرماندهی سیدالشهدا (ع) محور مقاومت به فرموده مقام معظم رهبری نبود، امروز باید در شهرهای کشورمان با داعش می‌جنگیدیم.

مکتب سلیمانی بهترین مکتب انسان‌ساز است

وی تصریح کرد: امروز کودکان یمن را به خاک و خون کشیدند اما در باتلاق یمن همچنان گرفتارند و این عزت جمهوری است که نتوانستند به کشور ما دست‌درازی کنند و اگر از ۲۲ بهمن می‌گوئیم و جشن می‌گیریم، جشن عزت مدافعان حرم و حاج قاسم‌هاست، احسنت به مردم که به این عصاره فرماندهان طی ۴۲ سال وفادار ماندند و حاج قاسم عصاره همه فرماندهان، شهدا و جانبازان بود مکتب سلیمانی امروز مکتب انسان‌ساز است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: به برکت سیر تاریخی انقلاب و همین حماسه‌ها و خانواده‌های معظم شهدا و به برکت این عزت که امام فرمودند سیدالشهدا (ع) محور مقاومت حاج قاسم بود و مکتب سلیمانی بهترین مکتب انسان‌ساز است و بیانیه گام دوم منشور چله دوم انقلاب با سه کلیدواژه خودسازی، جامعه پردازی و رسیدن به تمدن اسلامی است.

وی در خصوص شلیک ده‌ها موشک در هفته گذشته افزود: ما در هفته گذشته به دنیا اعلام کردیم که هیچ گزینه‌ای برای مقابله با ما در حوزه نظامی ندارد و امروز موشک‌های نقطه زن ما مراکز داعش را به صورت نقطه زن نابود کردند و در عرصه علمی شاهد تحول عظیم در ایران هستیم و با توجه به وجود تحریم‌ها، از واردات جهت ارسال دارو دریغ شد و اما به همت کادر درمانی و پزشکی و پرستاران مقاوم که امروز در ۲۲ بهمن سر تواضع در مقابل عزتی که آفریدند خم می‌کنیم، امروز ۳ مجموعه واکسن کووید ۱۹ را در آستانه تولید دارند.

اوحدی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرده تا پایان امسال واکسن کرونا به تولید انبوه می‌رسد و تیراژ میلیونی آن بعد از عید انجام می‌شود و همه این‌ها برای انقلاب اسلامی عزت است و قبل از انقلاب با ۳ میلیون جمعیت تعداد ۸۰ درصد از داروهای ما وارداتی بودند و امروز بیش از ۹۷ درصد داروهای ما با جمعیت ۸۰ میلیونی تولید داخلی است.

وی در خصوص مکتب سلیمانی نیز افزود: مکتب سلیمانی تجلی محورهای ارزشی ایثار و شهادت بستری مطمئن برای خودسازی ما انسان‌هاست و مکتب سلیمانی الگویی برای دستیابی به تحقق آرمان‌های شهدا و بستری برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی است.

دی در خصوص البرز گفت: امروز افتخار می‌کنیم به البرز و مردم وفادار به این انقلاب، رهبری و شهدا و انسجامی که تجلی و بخش کوچکی از انسجام در همه کشور است و در البرز این انسجام را شاهدیم و همه مسئولین تمام تلاششان این باید باشد و به فرموده مقام معظم رهبری در خدمت مردم باشند.

وی متذکر شد: سربلندی، افتخار، عزت، آزادی و آبادانی را برای کشوری که در آن زندگی می‌کنیم آرزومندیم و تمامی این‌ها محقق نمی‌شود جز در خدمت صادقانه مسئولان، مجلس انقلابی و دولت خدمتگزار، قوه قضائیه و همه دستگاه‌های کشور و گوارایتان باد چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب.