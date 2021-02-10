دشمن به دنبال فشار حداکثری و تعهد حداقلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی قبل از ظهر چهارشنبه در سخنانی که به مناسبت سالروز ۲۲ بهمن ماه در حرم مطهر امام هشتم (ع) ایراد شد، با بیان اینکه خیابان‌های مشهد از امام رضا (ع) تا شهید اندرزگو و مسجد بناها شاهد خون‌های ریخته شده شهدای انقلاب هستند، گفت: ملت ایران بیش از ۴۰ سال در این مسیر مقاومت کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ما در این مسیر باقدرت و صلابت و بصیرت حرکت می‌کنیم، گفت: ملت ایران نشان داده که در همه عرصه‌ها حتی اگر دشمن با تمام توانش به میدان آمده باز هم در میدان حاضر بوده‌اند و این امری است که امروز دشمنان ما هم بدان اعتراف می‌کنند چرا که اگر ملت ما آرمانی داشت آن را محقق کرد و اگر مقاومت کرد فقط مقاومت نبود بلکه همراه با پیشرفت بود.

جلیلی بیان کرد: آنهایی که می‌گفتند ملت ایران نمی‌تواند جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلابش را ببیند، امروز شاهد این جشن‌ها هستند و خودشان دیگر در صحنه سیاست حضور ندارند.

وی با اشاره به اینکه دشمن می‌گوید «می‌خواهیم به ملت ایران فشار حداکثری بیاوریم»، افزود: این دقیقاً اظهارات دشمن است همان‌هایی که خودشان را ابرقدرت جهان می‌دانند اما در برابر گستاخی، پایگاه نظامی‌شان هدف قرار گرفت و ملت ایران می‌گوید این تازه یک سیلی است و باید منظر پاسخ اصلی ما باشید.

دشمن پس از فشار حداکثری به سمت تزویر رفت

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در ادامه افزود: امام (ره) در سال ۱۳۴۳ با مبارزه با کاپیتولاسیون انقلاب را پایه گذاری کردند و امروز در سال ۱۳۹۹ آنها دعوایشان با ما سرقله‌ها است؛ روزی بود که می‌گفتند به ایران سیم خاردار نمی‌دهیم اما امروز بر سر موشک‌های بالستیک ما چانه می‌زنند و این نشان دهنده قدرت و عظمت ملت ایران است.

جلیلی اظهار کرد: امروز باورهای ملت ایران تبدیل به تجربه جهانی شده و دشمنان ما اعتراف می‌کنند جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور در یک منطقه ناامن است.

وی با بیان اینکه دشمن از فشار حداکثری و زور نتیجه نگرفت و متوجه شد از این طریق راهی برایش وجود ندارد، ادامه داد: آنها در ابتدا به دنبال تحمیل گزینه نظامی بودند اما دیگر سراغ این گزینه نمی‌آیند، چون متوجه ناکارآمدی این گزینه نیز شده‌اند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: دشمن پس از گزینه‌های ناکارآمد قبلی اکنون به سراغ گزینه فشار اقتصادی رفته‌است هر چند باز هم معترفند که این گزینه نیز ناکارآمد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه زمان تعیین دولت در منطقه آن هم با کودتا به سر آمده است، عنوان کرد: خود دشمن امروز اعتراف می‌کند که ایران در بسیاری از عرصه‌های علمی جز ۱۰ کشور برتر دنیا است.

جلیلی با بیان اینکه دشمن هر زمان در میدان شکست می‌خورد و در عرصه فشار و زور کم می‌آورد رو به تزویر می‌رود، گفت: ملت ایران به این ترفند دشمن پی برده و پاسخ تزویر را به شکل هوشمندانه می‌دهد.

امروز موفقیت ملت ایران در سایه «مقاومت فعال هوشمندانه» است

وی با تاکید بر اینکه امروز موفقیت ما در سایه «مقاومت فعال هوشمندانه» است، اظهار کرد: آنها می‌خواهند القا کنند که اگر افرادی رفتار غلط داشتند یک استثنا بوده است؛ مثلاً ترامپ یک استثنا بوده است، اما ملت ما این را می‌فهمد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رفتار تاریخی دشمنان ملت ایران گفت: مگر هایزر را برای حفظ شاه نفرستادند؟ مگر در طبس و جنگ تحمیلی وارد نشدند؟ مگر در دوره اوباما دانشمندان ما ترور نشدند؟ مگر بدعهدی در برجام را آغاز نکردند؟ مگر فشار حداکثری و فلج کننده نداشتند؟ تاریخ آمریکا تاریخ استخدام پیشرفت در مسیر شرارت است، مگر موضوع هسته‌ای را آمریکا شروع نکرد؟

جلیلی با اشاره به پیشرفت‌های ایران اظهار کرد: دشمن امروز نگران الگو شدن ملت ایران برای دیگر ملت‌های منطقه و جهان است چرا که امروز جمهوری اسلامی منادی صنعت و فناوری و موفقیت‌های اقتصادی در مسیر خیر و نور است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: امروز ملت ما انتظار دارد تمام توانمندی‌ها در این مسیر باشد؛ حرکتی که در این مسیر باشد انقلابی است و غیر آن ضدانقلابی و آمریکایی است.

ملت ایران باید به صورت هوشمندانه به تزویر دشمن پی ببرد

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه اگر منابع مالی کشور برای رفع تبعیض به کار گرفته شود انقلابی است اما اگر در مسیر خدمت مستکبران باشد یک حرکت ضدانقلابی و غیرانقلابی است، عنوان کرد: اگر مناصب اجرایی و تقنینی کشور برای احقاق حق باشد در مسیر انقلاب و پیشرفتی ارزشمند است که به‌خاطر منافع مردم و قاعده جامعه است و هر کجا از این مسئله عدول شود بیانگر نگاه آمریکایی است.

جلیلی گفت: دشمن تلاش می‌کند تا آنچه را نتوانسته با فشار حداکثری به دست آورد با کاهش حداقلی، امتیاز حداکثری بگیرد.

وی افزود: در سه سال اخیر ۷۵۰ تحریم جدید علیه ملت ایران بر تحریم‌های قبلی افزوده شده و بیش از ۱۵۰۰ تحریم به ملت ایران تحمیل شده است و حالا می‌گویند ایران به برجام بازگردد من هم بازمی‌گردم!

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: خود آنها زیر یک توافق زده‌اند اما می‌گویند ایران ابتدا باید بازگردد، این در حالی است که ایران طبق تائید خود آنها ۱۵ بار بیان کرده که تمام تعهداتش را انجام داده اما آنها کلاً از توافق خارج شده‌اند.

وی افزود: آنها حتی در صورت بازگشت به برجام بازهم ۱۵۰۰ تحریم علیه ملت ایران داشته‌اند، لذا ملت ایران باید با هوشمندی تاریخی خود پی به این تزویر دشمن ببرد. چرا که آنها می‌خواهند همان فشار حداکثری را بر ملت ایران وارد کرده و در عین حال بگویند ایران باید همه تعهداتش را انجام دهد.