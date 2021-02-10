عدم اداره کشور به صورت شرطی/ زندگی شایسته حق ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در آئین گرامیداشت ۲۲ بهمن و حاشیه مراسم رژه خودرویی و موتوری به همین مناسبت اظهار کرد: جمهوری اسلامی به دنبال پهن کردن فرش قرمز زیر پای آمریکاییها نیست و در مذاکره با آمریکا دست و پاچه عمل نمیکنیم.
وی به ویژگیهای حکومت به ویژگیهای حکمرانی اسلامی اشاره کرد و گفت: بنیان انقلاب اسلامی بر پایه احکام نورانی اسلام بنا شده است و بههیچوجه به اردوگاه غرب و شرق و روشهای نولیبرال و سوسیالیسم وابستگی ندارد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: امام راحل در در سال ۵۷ این حق را به مردم داد تا نوع حکومت خود را تعیین کنند اما از همان روز که جمهوری اسلامی ایران برگرفته از ارزشهای دینی شکل گرفته نظام غرب و شرق تلاش میکنند تا ریشه این حکومت ارزشی و الهی را بخشکانند.
نایبرئیس مجلس مجلس شورای اسلامی به حجم خدمات جمهوری اسلامی ایران در ۴۲ سال گذشته اشاره کرد و گفت: ایران در تولید علم و توانمندیهای هوا و فضا، ساخت تجهیزات دفاعی، حوزه انرژی فناوریهای نوین، نانو تکنولوژی توانسته است در این سالها به دستاوردهای ارزشمند و شگرفی دست پیدا کند.
جمهوری اسلامی ایران قطب بیبدیل حقخواهی در دنیا است
نیکزاد تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران را در عرصه تعاملات بینالمللی و سیاسی را یادآور شد و گفت: دفاع از حق مظلوم، عدم همراهی با استکبار و همچنین آرمانخواهی در مسیر احیای ارزشهای انسانی از جمله این ویژگیها است که جمهوری اسلامی ایران را به قطب بیبدیل حقخواهی در دنیا تبدیل کرده است.
نایبرئیس مجلس تصریح کرد: هرچند در حوزه معیشت، اقتصاد و برقراری عدالت اجتماعی در کشور مشکلات و نواقصی وجود دارد اما شایسته نیست عدهای بخواهند دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران را با رژیم سرتا پا وابسته پهلوی مقایسه کنند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید ویژگیهای کارگزاران نظام اسلامی را با برجستگیهای حکومت عدل حضرت علی (ع) مقایسه کنیم و ضرورت دارد در این زمینه در دهه پنجم انقلاب با تکیه بر توان ارزشی ملت ایران در برآورده کردن خواستهها و مطالبات اقتصادی، معیشتی و زندگی عزتمندانه مردم ما مسئولان شبانهروزی تلاش کنیم.
وی به شعار مرگ بر آمریکا بهعنوان محصول جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: از سال ۵۷ ملت ایران این شعار را در مسیر استکبارستیزی برگزیدهاند که امروز ثمره آن را در منطقه و در زوال رژیم آمریکا و سایر مستکبران به عینه مشاهده میکنیم.
این اشتباه محاسباتی است که فکر کنیم آمریکا کدخدای منطقه است
نایبرئیس مجلس مجلس شورای اسلامی قدرتنمایی جمهوری اسلامی ایران را در حمله به منافع آمریکا در منطقه را یادآور شد و گفت: این اشتباه محاسباتی است که فکر کنیم آمریکا کدخدای منطقه است در حالیکه همین نیروهای مسلح سال گذشته مقر آمریکاییها را در عین الاسد مورد حمله قرار داده و از زمین و آسمان آن محل را موشکباران کردند.
نیکزاد افزود: هیچ قدرت منطقهای حتی جرأت سخن گفتن و تقاضای نابجا نسبت به آمریکاییها را ندارد اما این قدرت و صلابت ملت ایران است که در منطقه علیه رژیم ظالم و مستکبر آمریکا به پا خواسته و اجازه نمیدهند تا روزبهروز دسیسههای آمریکاییها ملتهای آزادیخواه را زیر سلطه ببرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه دنیا میدانند که آمریکای جمهوریخواه با آمریکای دموکرات هیچ تفاوتی ندارند و مسئولان ما نباید چشم انتظار چراغ سبز آمریکاییها در ایجاد ارتباط و روابط مستقل باشند در حالیکه بیشترین ظلم را در حق ملت ایران همین دموکراتها انجام دادهاند.
نیکزاد خاطرنشان کرد: ۲۹ بار علیه ایران تحریم ظالمانه از سوی آمریکا اعمال شده که ۲۲ بار این تحریمها را دمکراتها اعمال کردهاند و به فرموده مقام معظم رهبری ما اعتمادی به آمریکا و رفتارهای دوگانه این کشور نداریم.
هیچکس حق ندارد چهره بزک کرده آمریکا را خوش جلوه دهد
نایبرئیس مجلس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: آمریکا از ۲۸ مرداد و کودتایی که به راه انداخت انواع توطئهها و تهدیدهای ظالمانه را علیه ملت ایران اعمال کرده و هیچکس حق ندارد در برابر همه این فساد و تباهی چهره بزک کرده آمریکا را برای ملت ایران خوش و خوب جلوه دهد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: در گام دوم انقلاب شایسته است مسئولان در یک اراده و همت دستهجمعی در مسیر حل مشکلات کشور به ویژه بخش اقتصادی و معیشتی گام بردارند چرا که این ملت همیشه همراه و دلسوز مستحق شایستهترین زندگی هستند.
نیکزاد گفت: این منطقی نیست که عدهای از مسئولان بخواهند کشور را شرطی اداره کنند و همچنان منتظر تحولات منطقهای و خواسته آمریکا باشند در حالیکه چنین شیوه حکومتداری غلط بوده و بههیچوجه با حکمت و خردگرایی جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد.
راهبرد اقتصاد مقاومتی تنها راه حل مشکلات اقتصادی است
نایبرئیس مجلس عزت و اقتدار ملت ایران را در تکیه بر توان داخلی بیان کرد و گفت: باید در حل مشکلات اقتصادی، راهبرد اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار دهیم و به این واقعیت اذعان داشته باشیم که آمریکا رو به افول است و هیچ کمک و استمداد نمیتوان از این رژیم و از حاکمیت ظالم و مستبد داشت.
وی به سفر رئیس قوه قضائیه به عراق و استقبال مسئولان و مردم عراق از پشتیبانیهای جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از همراهی با جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد قدر این موقعیت بینالمللی را بدانیم و اجازه ندهیم آمریکا و برخی کشورهای عرب منطقه روابط ایران و عراق را خدشهدار کند.
نیکزاد در پایان گفت: در ادامه مسیر عزتمندانه توسعه و ترقی کشور ضرورت دارد به خواسته و مطالبه مردم گردن نهاده و در کنار آن یکپارچگی و همسویی خرد و حکمت را در مسیر پیشرفت کشور به عنوان ملاک و معیار قرار داده و در این مسیر گام برداریم.
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