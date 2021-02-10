ابهت پوشالی آمریکا از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر امروز در مراسم جشن انقلاب در تبریز گفت: مردم آذربایجان ۴۲ سال است که ایستاده‌اند. خدا را شاکریم به خاطر انقلابی که حق حیات به گردن ما دارد و اسلام را احیا کرده و ما به حیات طیبه رسیدیم.

وی ادامه داد: خدا را شاکریم به خاطر نعمت ولی فقیه که همه دشمنان را ذلیل و مؤمنان را عزیز کرده است. خدا را به خاطر این مردم شاکریم که با این حجم از دشمنی‌ها ایستاده‌اند و با معجزه انقلاب، دشمنان به عقب رانده شده‌اند.

وی سپس افزود: فراز و نشیب داشته‌ایم ولی توقف نداشتیم. به قول حاج قاسم سلیمانی، آمریکا شاخص‌های ابر قدرتی را از دست داده است، آمریکا در مسائل داخلی و اجتماعی خود و در برابر کرونا مشکل دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه ابهت پوشالی آمریکا از بین رفته و راهبردهایش با شکست مواجه شده است، گفت: آمریکا پیش بینی چالش برای ایران در سال ۹۹ داشت ولی خودش با مشکل مواجه شد.

حاجی صادقی سپس افزود: ما مشکلات هم داریم، از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی؛ اما مشکلات به خاطر این نیست که درباره ظلم و ظالم ایستاده‌ایم و مقاومت کرده‌ایم بلکه به این خاطر است که به شریعت عمل نکرده‌ایم.

ایران اسلامی در صنایع دفاعی و نظامی در اوج قدرت است

وی افزود: ما در صنایع نظامی و دفاعی در اوج قدرت هستیم، چون ایستاده ایم. اگر این اقتدار و ایستادگی و کار جهادی جوانان نبود، اکنون موشک‌های دشمن بر سرمان فرود می‌آمد.

حاجی صادقی ادامه داد: هر جا که حرف رهبری را گوش دادیم، جلوتر رفته ایم و امروز دشمن جرأت حمله به ایران ندارد. آنجا که به توان خودمان تکیه کرده ایم، به موفقیت دست پیدا کردیم. امروز روزی است که باید از گذشته عبرت بگیریم، از دشمن جز دشمنی انتظار نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی سر به تن آمریکا نمی‌گذارد بماند، افزود: آنها به این نتیجه رسیده اند که انقلاب اسلامی، مرگ تدریجی آنها را فراهم کرده است.

وی گفت: پیام مردم آذربایجان این است که ما نه فقط ۲۹ بهمن آفریدیم، بلکه در حفظ انقلاب و فرمانبری از ولایت، به منافقان فرصت ضربه زدن نمی‌دهیم.

راه نجات کشور روحیه بسیجی است

وی افزود: پیام مردم به مسئولین و رؤسای قوا این است که فرصت خدمتگزاری به مردم را قدر بدانند. دیگر بس است و بیایید به گفتمان قرآن و اهل بیت (ع) و رهبر گوش داده و مردم خود را باور کنیم و بدانیم که از دشمن به این کشور خیری نمی‌رسد.

حاجی صادقی ادامه داد: مردم بدانید راه حل مشکل کشور این است که به سراغ انسان‌هایی از جنس حاج قاسم برویم. در انتصاب‌ها و انتخاب‌ها سراغ کسانی برویم که سرباز ولایت هستند نه سربار. این انقلاب آمده است که عالم را برای ظهور آماده کند.

وی سپس گفت: باید برای انقلاب سربازی را انتخاب کنیم که با گفتمان انقلاب اسلامی آشنا بوده و در برابر دشمن کوتاه نیاید. راه نجات کشور روحیه بسیجی است، بسیجی یعنی سرباز ولایت.

وی ادامه داد: با انتخاب درست، مشکلات اقتصادی و درد دل از تبعیض‌ها رفع می‌شود. امید داریم و می‌توانیم در همه صحنه‌ها با قدرت در مقابل دشمن ایستاده و انقلاب را به صاحب اصلی تحویل دهیم.