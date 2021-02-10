پارادوومیدانی کاران ایران صاحب سه مدال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی بین المللی فزاع در امارات روز پنجشنبه با رقابت شرکت کنندگان در ماده‌های مختلف آغاز شد.

در روز نخست این رقابت‌ها که حکم انتخابی پارالمپیک را دارد و در بخش نابینایان و کم بینایان و در ماده پرتاب وزنه، سامان پاکباز در کلاس B۲ با پرتاب ۱۴ متر و ۹۶ سانتی‌متر به مدال نقره دست یافت و اولین مدال کاروان اعزامی ایران به این رقابت‌ها را به دست آورد.

در این ماده دو شرکت کننده ازبکستان و بلاروس به ترتیب با پرتاب ۱۵.۹۲ متر و ۱۳. ۲۲ متر مدال‌های طلا و برنز را به خود اختصاص دادند.

وحید علی نجیمی دیگر مدال آور ایران بود که در دوی ۱۰۰ متر کلاس B۳ توانست با رکورد ۱۱.۱۶ ثانیه به مدال برنز برسد.

در این رقابت نماینده کشور الجزایر با ثبت رکورد ۱۰.۶۱ ثانیه اول شد و نماینده ازبکستان با ۱۱.۰۹ ثانیه در رده دوم ایستاد.

در بخش معلولان مسابقات دوومیدانی بین المللی فزاع و در ماده پرتاب نیزه کلاس ۵۳/۵۴ هم حامد امیری با ثبت رکورد ۳۰.۹۶ متر در جایگاه نخست قرار گرفت و ورزشکارانی از یونان و اسلواکی به ترتیب دوم و سوم شدند. در ماده پرتاب دیسک کلاس ۵۱/۵۲/۵۳ نیز رشید مسجدی با ثبت رکورد ۱۶.۳۵ متر در جایگاه پنجم ایستاد.

مسابقات پارادوومیدانی جایزه بزرگ ۲۰۲۱ با حضور ۶۰۲ ورزشکار از ۵۴ کشور به مدت چهار روز در کشور امارات برگزار می‌شود.

با تصمیم برگزار کنندگان این دوره از مسابقات به منظور حفظ سلامتی ورزشکاران و نیز شرایط خاص بیماری کرونا، توزیع مدال نفرات برتر به صورت مجازی صورت می‌گیرد و مدال‌ها به سرپرستان تیم‌ها در هتل تحویل داده می‌شود.

همچنین سهمیه‌های کسب شده توسط ورزشکاران برای پارالمپیک توکیو، در پایان مسابقات به کمیته ملی پارالمپیک هر کشوری اعلام خواهد شد.