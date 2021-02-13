حملات به عربستان ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد که عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن کاملاً دفاعی است.

وی افزود: این عملیات تا زمان توقف حملات متجاوزان و پایان محاصره ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه بیان کرد: بدون گامهای عملی که منجر به صلح واقعی گردد، موضع گیری هرچند که مثبت باشد هم بی معنی خواهد بود.

عبدالسلام بیان کرد: جنگ را متوقف کنید و به محاصره ملت ما پایان دهید تا صلح برای همگان محقق شود.

وی روز چهارشنبه گذشته هم گفته بود که دفاع مشروع ملت یمن تا زمان توقف جنگ و محاصره به شکل نهایی ادامه خواهد یافت.

عبدالسلام به جنایات متجاوزان علیه ملت یمن اشاره کرده بود.

عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.

نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله بهداشت جهانی و یونیسف بارها هشدار داده‌اند که بر اثر ادامه حملات متجاوزان به یمن، مردم این کشور با قحطی و بروز یک فاجعه انسانی که در قرن گذشته بی‌سابقه است، روبه رو هستند.