کاهش تعداد اعضای هیات علمی خاموش دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی در نشست با مدیران گروه‌های آموزشی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه، با اشاره به دستاوردهای یک سال اخیر دانشگاه گفت: در حوزه پژوهش برای اولین بار، بین ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور، رتبه اول فناوری را کسب کردیم و با توجه به حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم، حفظ این جایگاه اهمیت ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: همچنین برای اولین بار h-index عمومی دانشگاه از ۱۲۰ به ۱۳۴ رسید و تولیدات پژوهشی از نظر کمی با ۱۲.۵ درصد رشد همراه بوده است، به طوری که از مرز تولید ۴ هزار مقاله در سال گذر کرده ایم.

زالی از رشد ۴۱.۵ درصدی کیفیت مقالات دانشگاه، برای اولین بار خبر داد و افزود: در یک سال اخیر برای اولین بار به ازای هر ۴ مقاله، ۱ مقاله دانشگاه در رده بندی Q۱ قرار گرفت. همچنین امسال برای اولین بار تعداد اعضای هیئت علمی خاموش در حوزه پژوهشی به زیر صد نفر رسید. از طرفی امسال تعداد شرکت‌های دانش بنیان به عدد ۱۰۵ شرکت افزایش یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: در رتبه بندی‌های بین المللی نیز جایگاه‌های ویژه ای کسب کرده ایم؛ دانشگاه در رتبه بندی TIMESو شانگهای مطرح شده و رتبه webometrics دانشگاه، ۷۶ پله ارتقا داشته است. در رتبه بندی لایدن نیز جایگاه ویژه ای دریافت کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه قبولی در آزمون‌های تخصصی و فوق تخصصی به عنوان یک شاخص بروندادی مطرح می‌شود، گفت: در یک سال اخیر دانشگاه، میزان قبولی در ۱۳ رشته تخصصی و ۱۴ رشته فوق تخصصی سیر صعودی را در پیش گرفت و در ۱۴ رشته تخصصی بین ۷ دانشگاه علوم پزشکی منتخب، بالاترین رتبه را کسب کرد. همچنین معدل قبولی دانشگاه در دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به ۶۲ درصد رسیده است.

زالی اظهار داشت: بخش زیادی از برنامه‌ها در نظام تطبیقی کشور باید در شکل گیری و مستندسازی فرآیندها صورت بگیرد. آسیب پذیرترین نقطه دانشگاه، نبود مستندات است. بدیهی است به ویژه به علت بحران کرونا، مدیران و اعضای گروه‌ها گرفتار هستند و فرصت نمی‌کنند، اما باید جایگاه گروه و دانشگاه حفظ شود.

وی با بیان وجود تفاوت بین شاخص‌های رتبه بندی پژوهشی و آموزشی، گفت: مستندسازی در مسیر رتبه بندی علمی دانشگاه‌ها (رعد) از نگاه وزارت بهداشت باید با جدیت دنبال شود، از هر گروه یک فرد جوان آشنا با حوزه فناوری اطلاعات باید به عنوان رابط معرفی شود تا اطلاعات گروه‌ها ثبت شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تجربه کرونا موجب شد مدل نوینی از آموزش را شاهد باشیم و خوشبختانه گروه‌های بالینی توانستند خود را با این تغییر هماهنگ کنند، تاکید کرد: با توجه به استمرار بحران کرونا، برای ادامه آموزش‌های مجازی باید برنامه ریزی متقن صورت بگیرد.

وی همچنین بر ضرورت برقراری تعامل و ارتباط مطلوب بین مدیران و اعضای گروه‌ها با دانشجویان تاکید کرد.

زالی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود در شرف شکل گیری موج چهارم کرونا هستیم، گفت: تیم مدیریتی بخش‌های بالینی ممکن است متأثر از امواج باشد و الگوی ارائه خدمات بخش‌های درمانی تغییر کند، مدیران گروه‌ها باید مراقب این رخداد باشند.

وی خاطرنشان کرد: امسال توفیق جذب نیروهای پنج درصدی و ۱۰ درصدی را داشتیم که با پیگیری‌های دانشگاه میسر شد، مدیران گروه با این افراد ارتباط برقرار و چارچوب‌ها و استراتژی‌های دانشگاه را تبیین کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تصویب حق جذب اعضای هیئت علمی در سال گذشته خبر داد و بر لزوم توجه به ظرفیت‌های بین المللی برای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: علی رغم تمام سختی‌های بودجه‌ای و ارزی، بسیاری از تجهیزات سرمایه‌ای حوزه درمان تأمین شد و همچنان تلاش می‌کنیم تا کمبودها برطرف شود.

دکتر محمدمهدی صدوقی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست با اشاره به تغییری که در فرآیند آموزش متأثر از بحران کرونا ایجاد شد، گفت: چالش‌های موجود در آموزش‌های مجازی به مرور زمان مرتفع شده و آموزش‌های مجازی به ویژه در ژورنال کلاب ها و پایان نامه‌ها به خوبی شکل گرفت. کلاس‌های بالینی نیز به صورت حضوری، نیمه حضوری و مجازی در حال برگزاری است.

وی از جذب بیش از ۸۰ عضو هیئت علمی به صورت پیمانی خبر داد و افزود: البته تعداد زیادی از این نیروها در به صورت تعهداتی در حال خدمت در دانشگاه بودند. امیدواریم بتوانیم مجوز جذب دیگری را نیز دریافت کنیم.

صدوقی، اظهار داشت: وزارت بهداشت در برنامه اخیر خود امتیازات پژوهشی، آموزشی و دانشجویی دانشگاه‌ها را بررسی و رتبه علمی دانشگاه را تعیین می‌کند. به زودی شاخص‌ها استخراج و به مدیران گروه‌ها اعلام می‌شود. از طرفی مستندات رتبه بندی علمی دانشگاه‌ها (رعد) باید در اسفندماه آماده باشد. به همین منظور تمام کارکردهای گروه‌ها باید مستند شود.