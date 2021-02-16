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۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۹

کتاب «فصول منتزعه» فارابی به زبان قزاقی ترجمه شد

کتاب «فصول منتزعه» فارابی به زبان قزاقی ترجمه شد

کتاب «فصول منتزعه» اثر ابونصر فارابی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان به زبان قزاقی ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فصول منتزعه» اثر ابونصر فارابی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان به زبان قزاقی ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه فارابی منتشر شد.

این اثر مشتمل بر یکصد فصل درباره حکمت عملی، اخلاق و تدبیر منزل است. این کتاب همچنین به آنچه که حکمت نظری نامیده می‌شود و به شناخت مبدا هستی مربوط است، می‌پردازد.

فصول منتزعه را باید اولین اثر در اخلاق مدنی یا همان حکمت عملی قلمداد کرد که در جهان اسلام به دست مؤسس فلسفه سیاسی تألیف شده است.

فارابی در این اثر با مطالعه تطبیقی طبابت و سیاست می‌گوید همچنان که امراض در نتیجه انحراف از اعتدال مزاج است، انحراف جامعه نیز در نتیجه انحراف از اخلاق اهل آن است.

این اثر فارابی در تیراژ ۲۵۰ نسخه در سال جاری میلادی که دولت قزاقستان هزار و صد و پنجاه سالگی فیلسوف شهیر شرق را برگزار می‌کند توسط نشر یافت منتشر شده و ترجمه آن  را هم اسلام چمنی، شرقشناس برجسته دانشگاه فارابی به عهده داشته است.

کد مطلب 5148645

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