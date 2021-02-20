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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۲۱

مؤسسه القرآن الکریم آستان مقدس حضرت عباس(ع) خبرداد؛

فارغ التحصیلی بانوان قرآن‌آموز از دوره قرآنی امام رضا (ع)

فارغ التحصیلی بانوان قرآن‌آموز از دوره قرآنی امام رضا (ع)

مؤسسه القرآن الکریم وابسته به آستان مقدس حضرت عباس(ع) به دنبال نشر علوم دینی در محفل بانوان است که در رأس آن علوم قرآنی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه بانوان القرآن الکریم وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی از فارغ‌التحصیل شدن ۲۲ تن از بانوان قرآن آموز از دوره قرآنی امام رضا (علیه السلام) ویژه احکام تلاوت خبر داد.

منار الجبوری، مسئول این مؤسسه تصریح کرد: هدف این دوره نشر فرهنگ قرآن در محافل بانوان به بهترین نحو است.

وی افزود: همه دانشجویان این دوره بعد از پشت سر گذاشتن امتحان نهایی که کمیته قرآنی تشکیل شده از سوی مؤسسه آن را برگزار کرد، برای شرکت در آزمون حفظ قرآن کریم مؤسسه آماده شدند.

شایان ذکر است، مؤسسه القرآن الکریم به دنبال نشر علوم دینی در محفل بانوان است که در رأس آن علوم قرآنی قرار دارد. این مؤسسه همچنین در تلاش است تا نسلی از بانوان قرآنی اثر گذار را تربیت کند که سنت قرائت و پژوهش علمی در همه زمینه‌ها و علوم قرآن کریم را احیا می‌کنند.

کد مطلب 5151200

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