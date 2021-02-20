به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری در بازدید از ضبط اجرای ارکستر ملی ایران در جشنواره موسیقی فجر گفت: از تشکیل ارکستر ملی ایران ۲۲ سال می‌گذرد و در این ۲۲ سال طبیعتاً فراز و فرودهای مختلفی را در فعالیت‌ها و برنامه‌های ارکستر ملی ایران می‌توان دید. در واقع فعالیت‌های این ارکستر مثل هر پدیده فرهنگی دیگری با فراز و فرود همراه بوده است.

حسینی در ادامه گفت: حدود دو سال پیش، بنیاد رودکی برای ایجاد شوراهای ارکسترها و برنامه ریزی برای ارکسترها تمهیداتی اندیشید، اما متاسفانه شیوع بیماری کرونا موجب شد مدتی فعالیت اجرایی این ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران کمتر شود و آثار این دو ارکستر کمتر شنیده شود. البته اعضای محترم هر دو ارکستر در این مدت به فعال بودند و تمرینات و اجراهایی را دنبال کردند.

معاون امور هنری وزیر ارشاد عنوان کرد: اجرای ارکستر ملی ایران در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر متفاوت است و شاید این اجرا گواهی بر این باشد که ارکستر ملی پیشرفت قابل توجهی داشته است و این اجرای ارکستر ملی ایران می‌تواند برای بسیاری از سوالاتی که در مورد فرآیند فعالیت ارکستر بیان می‌شد، پاسخی ارائه کند.

حسینی در پایان گفت: از مدیرعامل بنیاد رودکی، رهبران و نوازندگان هر دو ارکستر ملی ایران و سمفونیک تهران و اعضای شورای ارکستر قدردانی می‌کنم.

معاون امورهنری، مدیرکل دفتر موسیقی و مدیرعامل بنیاد رودکی پس از ضبط اجرای ارکستر ملی ایران با بردیا کیارس، رهبر ارکستر و پوریا اخواص خواننده ارکستر گفتگو کردند.

اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری بردیا کیارس و خوانندگی پوریا اخواص، ساعت ۲۱:۳۰ امروز شنبه دوم اسفندماه در سایت‌های جشنواره موسیقی فجر، انجمن موسیقی ایران، تیوال، بیپ تونز، تماشاخونه، گپ فیلم و نواک پخش می‌شود.