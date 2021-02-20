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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۴۷

موسیقی فجر ۳۶ در آینه مهر؛

تازه‌ترین نظرات معاون هنری وزیر ارشاد درباره عملکرد ارکستر ملی

تازه‌ترین نظرات معاون هنری وزیر ارشاد درباره عملکرد ارکستر ملی

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل دفتر موسیقی و مدیرعامل بنیاد رودکی از ضبط اجرای ارکستر ملی ایران در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری در بازدید از ضبط اجرای ارکستر ملی ایران در جشنواره موسیقی فجر گفت: از تشکیل ارکستر ملی ایران ۲۲ سال می‌گذرد و در این ۲۲ سال طبیعتاً فراز و فرودهای مختلفی را در فعالیت‌ها و برنامه‌های ارکستر ملی ایران می‌توان دید. در واقع فعالیت‌های این ارکستر مثل هر پدیده فرهنگی دیگری با فراز و فرود همراه بوده است.

حسینی در ادامه گفت: حدود دو سال پیش، بنیاد رودکی برای ایجاد شوراهای ارکسترها و برنامه ریزی برای ارکسترها تمهیداتی اندیشید، اما متاسفانه شیوع بیماری کرونا موجب شد مدتی فعالیت اجرایی این ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران کمتر شود و آثار این دو ارکستر کمتر شنیده شود. البته اعضای محترم هر دو ارکستر در این مدت به فعال بودند و تمرینات و اجراهایی را دنبال کردند.

معاون امور هنری وزیر ارشاد عنوان کرد: اجرای ارکستر ملی ایران در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر متفاوت است و شاید این اجرا گواهی بر این باشد که ارکستر ملی پیشرفت قابل توجهی داشته است و این اجرای ارکستر ملی ایران می‌تواند برای بسیاری از سوالاتی که در مورد فرآیند فعالیت ارکستر بیان می‌شد، پاسخی ارائه کند.

حسینی در پایان گفت: از مدیرعامل بنیاد رودکی، رهبران و نوازندگان هر دو ارکستر ملی ایران و سمفونیک تهران و اعضای شورای ارکستر قدردانی می‌کنم.

معاون امورهنری، مدیرکل دفتر موسیقی و مدیرعامل بنیاد رودکی پس از ضبط اجرای ارکستر ملی ایران با بردیا کیارس، رهبر ارکستر و پوریا اخواص خواننده ارکستر گفتگو کردند.

اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری بردیا کیارس و خوانندگی پوریا اخواص، ساعت ۲۱:۳۰ امروز شنبه دوم اسفندماه در سایت‌های جشنواره موسیقی فجر، انجمن موسیقی ایران، تیوال، بیپ تونز، تماشاخونه، گپ فیلم و نواک پخش می‌شود.

کد مطلب 5151463
علیرضا سعیدی

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