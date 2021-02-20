۱۴ تن انواع مواد مخدر در استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میر احمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه ۱۴ تن انواع مواد مخدر در سطح استان طی ۱۱ ماه نخست سال جاری کشف شد، بیان کرد: این میزان مواد مخدر از ابتدای سال ۹۹ تا ابتدای اسفند ماه با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضائی کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه کشف مواد مخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶ درصدی داشت، افزود: در این بازه زمانی سه هزار و ۴۶۹ نفر از متخلفان حوزه قاچاق مواد مخدر نیز دستگیر شده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره روش‌های کنترل و کاهش قاچاق، گفت: توجه ویژه مأموران به مناطق کویری با استفاده از امکانات به خصوص پهپاد برای کنترل مسیرهای ترانزیت یکی از اولویت‌های مأموران انتظامی استان سمنان است.

میر احمدی از نظارت بر جاده ترانزیتی، پاتوق‌های تشکیل شده در شهرهای استان سمنان و همچنین مشارکت مردم در مقابله با مواد مخدر و جرایم این حوزه به مثابه سه اولویت دیگر ناجا اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهمترین مسائل مرتبط با مبارزه با قاچاق مواد مخدر همراهی مردم و ارتباط با ناجا است تا بتوانیم بهترین عملکرد را در حوزه مقابله با مواد مخدر داشته باشیم.