«زیر آسمان پاریس» در خانه نمایش مهرگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت هنری تُ؛ نمایش «زیر آسمان پاریس» به نویسندگی و کارگردانی پیروز میرزایی از ۲۷ بهمن ماه سال جاری در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفته است.

این نمایش که به مدت ۲ هفته و هر روز ساعت ۱۷:۳۰ در سالن شماره ۲ خانه نمایش مهرگان اجرا می شود، داستان زن و مرد صاحب کافه ای در پاریس است که آرزوهای بسیاری دارند. فرانسه درگیر جنگی می شود و آنها امیدوار هستند روزی این جنگ به پایان برسد تا آنها به آرزویشان برسند اما جنگ هیچ وقت تمام نمی شود و آرزوها به سرانجام نمی رسد.

این نمایش در عمارت هنری تُ به عنوان مجری طرح و به تهیه کنندگی پیروز میرزایی و بازی اشکان افشاری، پروا محزون، پرهام میرزایی، امیرحسین صادقی آماده تولید شده است.

کارگردان نمایش «زیر آسمان پاریس» غیر از نویسندگی و تهیه کنندگی، بازیگری و طراحی صحنه این نمایش را نیز برعهده دارد. وی پیش از این نمایش «سیمرغ» را در جشنواره کاتاک هند و همچنین نمایش «مرگ مولف» را در جشنواره چک و همچنین سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه برده است.

رویا خوشبخت: طراح لباس، وحید پیماندار: طراح پوستر و بروشور، جنان صدفی: طراح گریم ، حسن مهدوی: طراح صدا، ایمان مومنی: طراح نور و امید پناهی به عنوان سازنده تیزر از دیگر عوامل نمایش «زیر آسمان پاریس» هستند.

همچنین ایمان مومنی و ریحانه واحدی دستیاران کارگردان و شقایق قهرمانی به عنوان منشی صحنه در این نمایش حضور دارند و محمد حسین رمضانی، محمدرضا همایی و امیرحسین صادقی عوامل صحنه نمایش «زیر آسمان پاریس» هستند و سارا مولوی نیز عکاسی این نمایش را بر عهده دارد.