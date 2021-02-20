به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: به منظور ایجاد زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات سال آینده باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه امنیت و اقتدار کشور وابسته به حضور گسترده پرشور مردم در انتخابات است، افزود: حضور همه سلایق و جناح‌های سیاسی در انتخابات از مهم‌ترین عوامل برای مشارکت حداکثری خواهد بود و باید این شرایط فراهم شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه انتخابات با مشارکت بالا در تداوم و استمرار نظام تأثیرگذار خواهد بود اضافه کرد: از هم اکنون همه کمیته‌های ستاد انتخابات استان باید برنامه ریزی لازم را برای تأمین نیازمندی‌ها و رفع کمبودهای خود داشته باشند.

وی بر رصد و تحلیل شرایط انتخابات در استان بوشهر توسط ستاد انتخابات تاکید کرد و ادامه داد: در مورد انتخابات شوراها هم رعایت قانون در صلاحیت افراد مد نظر ستاد انتخابات باشد.

گراوند خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کرونا زیرساخت‌های لازم برای برگزاری روند اجرایی انتخابات به صورت الکترونیک فراهم شده و ستاد انتخابات آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در شرایط شیوع کرونا داشته باشد.

استاندار بوشهر با اشاره به افزایش شعب اخذ رأی در انتخابات پیش رو گفت: با توجه به شیوع کرونا، به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی شعب اخذ رأی در استان افزایش می‌یابد و شعب اخذ رأی در اماکنی که امکان تهویه هوا وجود ندارد جابجا شوند.