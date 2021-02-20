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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۴۰

در انتخابات ۱۴۰۰؛

تعداد شعب اخذ رای در استان بوشهر ۱۶ درصد افزایش می‌یابد

تعداد شعب اخذ رای در استان بوشهر ۱۶ درصد افزایش می‌یابد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، تعداد شعب اخذ رای در استان بوشهر بیش از ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: به منظور ایجاد زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات سال آینده باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه امنیت و اقتدار کشور وابسته به حضور گسترده پرشور مردم در انتخابات است، افزود: حضور همه سلایق و جناح‌های سیاسی در انتخابات از مهم‌ترین عوامل برای مشارکت حداکثری خواهد بود و باید این شرایط فراهم شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه انتخابات با مشارکت بالا در تداوم و استمرار نظام تأثیرگذار خواهد بود اضافه کرد: از هم اکنون همه کمیته‌های ستاد انتخابات استان باید برنامه ریزی لازم را برای تأمین نیازمندی‌ها و رفع کمبودهای خود داشته باشند.

وی بر رصد و تحلیل شرایط انتخابات در استان بوشهر توسط ستاد انتخابات تاکید کرد و ادامه داد: در مورد انتخابات شوراها هم رعایت قانون در صلاحیت افراد مد نظر ستاد انتخابات باشد.

گراوند خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کرونا زیرساخت‌های لازم برای برگزاری روند اجرایی انتخابات به صورت الکترونیک فراهم شده و ستاد انتخابات آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در شرایط شیوع کرونا داشته باشد.

استاندار بوشهر با اشاره به افزایش شعب اخذ رأی در انتخابات پیش رو گفت: با توجه به شیوع کرونا، به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی شعب اخذ رأی در استان افزایش می‌یابد و شعب اخذ رأی در اماکنی که امکان تهویه هوا وجود ندارد جابجا شوند.

کد مطلب 5151715

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