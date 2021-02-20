قهرمان لیگ برتر تنیس روی میز جوانان و نوجوانان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، دیدار نهایی لیگ برتر جوانان و نوجوانان پسر باشگاههای کشور که از روز چهارشنبه و با شرکت ۱۳ تیم آغاز شده بود امروز شنبه دوم اسفندماه در خانه تنیس روی میز اصفهان برگزار شد و تیم پادمایدک اصفهان با بهره گیری از چهره‌هایی همچون میلاد عابدینیان، نوید شمس، سامران کریمی و کیارش عبدالملکی با مربیگری احمدرضا طغرلیان و سرپرستی جواد آذرگون با شکست ۴ بر ۱ تیم دهیاری‌های بخش مرکزی ملارد به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت. تیم دهیاری‌های بخش مرکزی ملارد نیز با بازیکنانی همچون پرهام اشرفی، آریا نصیری، محمدرضا نشاطی، بنیامین فرجی و حسینی با هدایت بهزاد مرندی و سرپرستی مساعد بعنوان نایب قهرمانی دست یافت.

تیم‌های پالایش نفت آبادان و ایمننت گراش مشترکا در مکان سوم قرار گرفتند.

مراسم توزیع جوایز با حضور پیمان حسنی دبیر فدراسیون، احسان شاهعلی معاون اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مهدی تکابی رئیس هیئت استان اصفهان، علیرضا حجازیان رئیس هیئت استان البرز، امید شمس سرمربی تیم ملی نوجوانان و مسئولان باشگاه پادمایدک اصفهان برگزار شد و جوایز تیم‌های فینالیست اهدا شد.

نتیجه دیدار فینال:

پادما یدک اصفهان ۴ - دهیاری‌های بخش مرکزی ملارد ۱

بازی‌های انفرادی:

* نوید شمس ۳ - محمدرضا نشاطی ۱

* کیارش عبدالملکی صفر - پرهام اشرفی ۳

* میلاد عابدینیان ۳ - آریا نصیری صفر

* سامران کریمی ۳ - بنیامین فرجی صفر

بازی دو نفره:

* عابدینیان - کریمی ۳ - فرجی، حسینی صفر