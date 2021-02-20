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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۴۵

تقاضانامه شغلی استیوجابز حراج می شود

تقاضانامه شغلی استیوجابز حراج می شود

قرار است چند روز دیگر فرم تقاضانامه شغلی که استیو جابز در ۱۸ سالگی پر کرده بود به قیمت پایه ۱۵ هزار پوند در انگلیس حراج شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک تقاضانامه شغلی که استیو جابز (بنیان گذار اپل) آن را در ۱۸ سالگی امضا کرده، در حراجی لندن عرضه می‌شود.

این تقاضانامه مربوط به سال ۱۹۷۳ میلادی است و مهارت‌های رایانشی جابز را نشان می‌دهد. فرم مذکور برای یک پست شغلی نامشخص است و تاریخ آن مربوط به یک سال قبل از پیوستن جابز به شرکت آتاری به عنوان تکنسین و همکاری با استیو وزنیاک است.

۲ سال پس از این تاریخ وزنیاک و جابز اپل را تأسیس می‌کنند و نخستین دستگاه شأن به نام «Apple-1» را به بازار عرضه کردند. حراجی «چارترفیلدز» روز ۲۴ فوریه این آیتم را به طور آنلاین و با قیمت پایه ۱۵ هزار پوند حراج می‌کند.

البته پیش بینی می‌شود این تقاضانامه قدیمی به قیمتی بسیار بالاتر فروخته شود. تاریخ این حراجی با شست و پنجمین تولد استیوجابز مصادف شده است.

کد مطلب 5151781
شیوا سعیدی

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