پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی در مرحله تدوین کیفرخواست قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شکرالله بهرامی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از دادسرای نظامی شاهرود اظهار داشت: فرآیند رسیدگی به پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی پایان‌یافته و اکنون در مرحله تدوین کیفرخواست قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه فرآیند ابتدایی دادگاه با حضور متهمان و اولیا دم در داخل و خارج از کشور به‌زودی آغاز می‌شود، تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی پایان‌یافته است.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در ادامه از اجرای طرح «بازگشت به سنگر» در نیروهای مسلح خبر داد و گفت: سربازانی که ترک خدمت کردند مشمول این طرح می‌شوند و پرونده آنان با بازگشت به خدمت رسیدگی نمی‌شود.

بهرامی بابیان اینکه این افراد بعد از بازگشت به خدمت در پایان دوره خدمت مشمول عفو از مجازات خواهند شد، بیان کرد: از سال ۹۸ تا شهریورماه سال جاری ۲۵ هزار سربازی که ترک خدمت کردند در راستای این طرح به خدمت بازگشتند.