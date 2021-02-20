بیش از ۸۳ هزار خانوار کرمانشاهی در صندوق بیمه روستاییان عضو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز در مراسمی با حضور معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور و معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه مدیر جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر این استان معرفی شد.

در این مراسم محسن رشیدی اقدم به عنوان مدیر جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کرمانشاه معرفی و از خدمات سجاد طاهری، مدیر پیشین تجلیل شد.

علی اخوان بهبهانی در این جلسه با اشاره به عضویت فعال بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار خانوار در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور اظهار کرد: بیش از ۱۲۳ هزار خانوار از مستمری صندوق شامل مستمری بازنشستگی، بازماندگان و از کارافتادگی بهره‌مند هستند.

وی افزود: بیش از ۸۳ هزار خانوار روستایی و عشایری در استان کرمانشاه عضو فعال بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند.

معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور تصریح کرد: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار استان کرمانشاه از خدمات بیمه‌ای و مستمری این صندوق استفاده می‌کنند.

به گفته وی تسهیل در انتقال سوابق بیمه‌ای یکی از دلایل استقبال جامعه هدف از بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر است.

افشین کریمی در این مراسم بیان کرد: ارائه امکانات و خدماتی همچون بیمه به روستاییان سبب کندتر شدن مهاجرت آن‌ها به شهر و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در روستاها می‌شود.

وی افزود: امروزه نقش صندوق بیمه اجتماعی در تثبیت جمعیت روستاها و ادامه فعالیت کشاورزی و عشایری بسیار مهم بوده و باید پوشش حداکثری جامعه هدف در دستور کار قرار بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه تصریح کرد: اجرای پوشش بیمه اجتماعی فراگیر در این استان می‌تواند بسیاری از مشکلات در حوزه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را برطرف کند.