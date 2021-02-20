به گزارش خبرنگار مهر محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی با انتشار متنی گلایه‌آمیز در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام از خداحافظی خود با ارکسترهای دولتی در دهه پنجم زندگی خود خبر داد.

در متن منتشر شده از سوی محمد معتمدی آمده است:

در سال‌های گذشته اجراهای متعددی با ارکستر موسیقی ملی ایران داشته‌ام. ولی علی‌رغم علاقه‌ای که از همان ابتدا به ضبط این اجراها داشتم، متاسفانه حتی یک دقیقه فایل با کیفیت تصویری و یا حتی صوتی از این اجراها وجود ندارد.

چند سال پیش که برای اجرای کنسرتی به ارکستر ملی دعوت شده بودم این دعوت را به شرطی پذیرفتم که اجرا را با هزینه شخصی فیلمبرداری کنم و در اختیار مخاطبانم قرار دهم. اما روز قبل از اجرا مدیر وقت ارکسترها با من تماس گرفتند و گفتند که با ضبط اجرا موافقت نشده!

بنده هرگز متوجه نشدم چه کسی موافق نبوده و چرا؟! و اینکه که چرا نباید از این‌همه کنسرتی که طی سال‌های اخیر با ارکستر ملی داشته‌ام یک ویدئو، حتی به هزینه خودم در اختیار جامعه باشد.

به هر روی…!

امروز و در دهه پنجم عمرم شاید صلاح بر این باشد تا از اجرا با ارکسترهای دولتی، بدون داشتن هیچ‌گونه حق و حقوق و بیمه و سنوات برای خودم اعلام بازنشستگی کنم و این عرصه را به جوان‌ترها واگذار نمایم.

به قول جناب خیام:

بنگر ز جهان چه طَرْف بربستم؟ هیچ!

وَز حاصلِ عمر، چیست در دستم؟ هیچ!

شمعِ طَرَبم، ولی چو بِنشستم، هیچ!

من جامِ جَمَم، ولی چو بشکستم، هیچ!

به امید روزهای خوب برای مردم و موسیقی کشورم.»

معتمدی در ضمیمه این متن گلایه‌آمیز ویدئویی از اجرای خود با ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی و آهنگسازی زنده یاد پرویز یاحقی را منتشر کرد.