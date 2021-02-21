وداع با شهید جستجوگر نور در شاهرود/ قهرمان مرصاد به خانه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان شاهرود شامگاه یکشنبه با حضور در امامزاده محمد (ع) بسطام، آئین وداع با شهید تفحص، شهید محمود حاجی قاسمی را علی رغم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی با شکوه خاصی برگزار کردند تا یک بار دیگر نشان دهند اهل قدردانی از ایثارگران هستند.
شهید محمود حاجی قاسمی از رزمندههای دوران دفاع مقدس بود که رخت رزم با داعش را در قامت مدافع حرم نیز بر تن کرد و پس از پا رکابی شهید سلیمانی و ایثارگری و جانبازی در سوریه، به تفحص شهدا پرداخت تا در نهایت به همراه شهید گلمحمدی بر اثر انفجار مین در هنگام جستجوی نور، شهد نوشین شهادت نوش کرد.
پیش از این نیز استقبال از پیکر پاک شهید حاجی قاسمی با حضور خودرویی مردم برگزار شده بود تا در نهایت بسطام، زادگاه این شهید غیور و دلاور، میزبان پیکر پاکش باشد. شهیدی که بالاخره پس از چهار دهه مجاهدت و رزمندگی از پای ننشست و در نهایت به یاران شهیدش پیوست و قرار است مراسم تشییع پیکر پاک وی و به خاک سپاری اش فردا صبح در گلزار شهدای بسطام برگزار شود.
آرزوی شهادت
یکی از همرزمان و آشنایان این شهید بزرگوار درباره او و در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: شهید حاجی قاسمی از رزمندههای دوران دفاع مقدس بود که اوج افتخار آفرینی و غیور مردیاش را در مرصاد هم پای شهید رضا نادری مشاهده کردیم که یک تنه خط کشی میکردند و منافقان را در تنگه چهار زبر نگه داشتند تا روز پنجم تیرماه ۶۷ را به قبرستان دشمنان بدل سازند.
محمود رضوانی با بیان اینکه شهید حاجی قاسمی و مجاهدتهایش اگر نبود ما در مرصاد به مشکل بر میخوردیم، تاکید کرد: مرصاد اوج هنرنمایی مردی بود که امروز بعد از ۴۰ سال به آرزویش رسیده است، ما اگر حاج محمود و شهید نادری را نداشتیم در مرصاد به مشکل بر میخوردیم،
وی تاکید کرد: دنیا برای حاج محمود کوچک بود او بعد از جنگ هم مدام راهی مناطق عملیاتی میشد و دوران تفحص را نیز در کارنامه داشت او همچنین در اوج نبرد با داعش در سوریه به دفاع از حریم ولایت پرداخت و دست مبارکش را هم در این نبرد از دست داد تا به جانبازی خانم حضرت زینب (س) مفتخر شود.
رضوانی افزود: بعد از جانبازی در سوریه، حاج محمود بازهم دلش برای مناطق عملیاتی پر میکشید و تاب ماندن نداشت و در نهایت سه روز پیش در هنگام تفحص شهدا به آرزوی دیرینش رسید و ما را هم در اینجا تنها گذاشت تا ما بمانیم و حسرت رفتن. حاج محمود در یک کلام اهل این دنیا نبود یک باغ ساده داشت و کارش کشاورزی بود از دنیا بریده بود لباس سادهای به تن داشت همیشه پای ثابت موکبها و اربعین بود.
عاشق رفتن بود
این همرزم دوران دفاع مقدس شهید، میگوید: حاج محمود حاجی قاسمی دقیقاً مصداق بارز کسانی بود که از این دنیا دل میبرند و رها میشوند، او نمیتوانست بماند عرصه دنیا برایش کوچک بود و عزم رفتن کرد بارها هم تا مرز شهادت پیش رفت و این بار به آرزویش رسید اینکه میگویم آرزو تنها شعار نیست بلکه واقعاً آرزوی شهادت داشت و برایش میگریست ارتباط او با شهادت اینگونه بود.
رضوانی با بیان اینکه میگویند شهادت هنر مردان خدا است اما واقعاً درباره شهید حاجی قاسمی باید گفت این جمله کاملاً صدق میکند، تاکید داشت: او به واقع مرد خدا بود، دلیل آن هم این است که شما یک نفر را در بسطام و شاهرود و موکبهای اربعین در عراق و… پیدا نمیکنید که بدی از او دیده باشد. او همیشه آنقدر خاکی بود که وقتی صحبت میکرد باور نمیکردید که او همان دلاور رشید تنگه چهار زبر است.
وی با تاکید بر اینکه خوشحالیم چون به آرزوی دیرینهاش رسید، افزود: او به خصوص بعد از شهادت شهید سلیمانی بیتابی زیادی داشت، انگار عزم رفتن کرده بود نکته جالب اینکه همین یک هفته پیش بود که فیلمی را برای خانوادهاش ارسال میکند که در آن شهدای تازه تفحص شده بر دست جستجو گران نور حضور دارند انگار داشت به خانوادهاش میگفت که این بار بر نمیگردم این معنویتی که او داشت و این عشق به شهادت ویژگی بارزش بود.
۴۰ سال صبر برای رفتن
دیگر همرزم او که سابقه مرصاد را در کارنامه دارد، میگوید: شهید حاجی قاسمی عاشقانه شهادت را دوست داشت و انگار جستجو میکرد. او یک لحظه قرار نمیگرفت و انگار تا شهید نشد، دست از کار برنداشت و نهایتاً بعد از چهار دهه مجاهدت خداوند او را به نزد خودش برد.
حاج رضا محمدی با بیان اینکه شهیدان رضا نادری و محمود حاج قاسمی دو یار و دوست با وفای هم بودند که در اطلاعات و عملیات تیپ ۱۲ قائم (عج) در عملیات مرصاد که طومار منافقان متجاوز و مزدور را در هم پیچیدند شهید حاجی قاسمی همچنین در کربلای پنج هم مجاهدتهای فراموش نشدنی را داشت و همه زندگی ما با او خاطرات از بزرگ مردیها و دلاوریهایش است او در نبرد فردی بود که اصطلاحاً نور بالا میزد اما خداوند این چنین مقدر کرده بود که ۴۰ سال بعد او را به دیدار خود ببرد.
وی با بیان اینکه ما در دوران دفاع مقدس و بعد از آنچه در حوزه مبارزه با داعش و تکفیریها کمتر رزمندهای مانند حاج محمود داشتیم، تاکید کرد: او اشدا علی الکفار را با رحمت و دل رحمی با یاران توأمان داشت او رزمندهای خاکی بود که اگر سالها با او دوست بودی حتی متوجه هم نمیشدی که چه بزرگیهایی در دوران دفاع مقدس کرده است.
قرائت پیام سرلشگر باقری
به مناسبت شهادت شهید حاجی قاسمی و یار همیشگیاش سردار گلمحمدی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح نیز پیامی را صادر کرد که در گوشهای از مراسم وداع با پیکر شهید قرائت شد در متن پیام سرلشگر باقری آمده است: فرمانده دلاور قرارگاه عملیاتی کمیته جستجوی مفقودان در جبهه میانی، پاسدار سرافراز و مجاهد شهید علیرضا گل محمدی که در مأموریت مقدس جستجوی شهدا به افتخار جانبازی نائل شد و بارها تا مرز شهادت پیش رفت و فرمانده محور جست جو، بسیجی رشید و شجاع شهید محمود حاجی قاسمی که در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام مفتخر به عنوان جانبازی گردید، از مصادیق عینی همین مجاهدان فی سبیل اللّه بودند که عمر با برکت و نورانی خویش را در راه خدمت به اسلام، انقلاب و خانواده معظم شهدا صرف نمودند و عاقبت، پاداش تلاشهای خستگی ناپذیر و مخلصانه خود را در عملیات تفحص شهدا گرفتند و عاشقانه به مقام عالی شهادت نائل آمدند.
در این پیام آمده است: اینجانب شهادت این عزیزان جان بر کف را خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی)، هم رزمان عزیز در کمیته جستجوی مفقودین و همچنین خانوادههای محترم آنان تبریک و تسلیت عرض مینمایم. از خداوند متعال برای این شهیدان گرانقدر علو درجات و برای بازماندگان آنان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت میدارم.سردار
شهید حاجی قاسمی الگو بود
سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در پیامی که در حاشیه مراسم وداع با پیکرشهید «محمود حاجی قاسمی» قرائت شد اعلام کرد: شهادت خادم الشهدا و جانباز مدافع حرم، حاج محمود حاجی قاسمی موجب تأثر و تالم گردید. جامه فاخر شهادت، برازنده قامت پاک سیرتان فداکار و دلاورانی است که عاشقانه و عارفانه در راه اعتلای اسلام و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی به مجاهدت برخاستهاند تا عزت، اقتدار و سربلندی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورند.
خوشا به سعادت این شهید والامقام که در شب لیلهالرغائب به درجه رفیع شهادت نائل آمده و به دیدار حق و هم رزمان شهیدش شتافت. قطع به یقین، زحمات، تلاش و ایثارگریهای حاج محمود حاجی قاسمی به هیچ عنوان از اذهان پاک نشده و مردم شهیدپرور و انقلابی ایران اسلامی خصوصاً مردم ولایتمدار استان سمنان و شهرستان شاهرود و منطقه بسطام قدردان فداکاریهای این شهید عزیز خواهند بود.
محمد عباسی راوی دفاع مقدس نیز با ذکر خاطرهای از شهید حاجی قاسمی بیان کرد: این شهید برایمان تعریف میکرد «دوربین کشیدم و دیدم جمعیتِ زیادی با لباسِ بچههای خودِ ما ولی در مقابلِ ما صف آرایی کردند و آماده حملهاند. پرسیدم و در جواب گفتند: «نیروهای خودِ ما هستند!» گفتم: «پس چرا مقابلِ ما جبهه گرفتند؟!» شدیداً مشکوک بودم و به نیروها گفتم سریعاً آماده باشند. دقایقی طول نکشید که حمله کردند. با تمامِ توانِشان! گلولههای ۲۳ مثلِ باران بر سر و روی ما میبارید! حملات، انتحاری بود. آنها اکثراً جلیقههای انتحاری بر تن داشتند و در عینِ حال با سلاحهای دستیشان هم پیشروی میکردند. نیروها علیرغم مقاومتِ زیاد برخی عقب نشستند. فاصله هرلحظه کمتر میشد. جنگ به گلولههای آرپیجی کشید. پهلوی من شاید حدودِ ۱۰، ۱۵ گلوله خرج بسته آرپیجی بود. عهد کردم تا آنها را بر سرِ داعشیها تمام نکنم عقب ننشینم! گلوله هفتم، هشتم بود که تیر ۲۳ از خاکریزی که لحظه به لحظه کوتاهتر میشد گذشت و کتف و استخوانِ شانه را خرد کرد»
بسطام مهد شهیدان دلاور
امام جمعه بسطام نیز با اشاره به مجاهدتهای رزمندگان بسطامی در دوران دفاع مقدس، گفت: این خطه زادگاه و مهد شهیدان دلاوری است که اثرگذاری شأن در دوران دفاع مقدس و حتی بعد از آن تا دفاع از حریم ولایت زبانزد است.
حجتالاسلام علی رضوی نسب با اشاره به ویژگیهای بارز شخصیتی شهید حاجی قاسمی، بیان کرد: ایشان رزمنده روزهای پر افتخار دفاع مقدس و همچنین مدافع حرم بود که افتخار جانبازی را به عشق به حضرت عباس (ع) در دل داشت و در شب آرزوها به آرزوی دیرینهاش رسید آن هم در حالی که بارها و بارها تا مرز شهادت پیش رفته بود.
آئین وداع با پیکر شهید حاجی قاسمی در امامزاده محمد (ع) بسطام با مداحی مداحان اهل بیت (ع) ادامه یافت. قرار است فردا پیکر این شهید بزرگوار با حضور محدود مردم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در گلزار شهدای بسطام، برگزار شود.
شهرستان شاهرود بیش از یک هزار شهید را تقدیم انقلاب کرده است.
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