جزئیات جدید از توافق ایران با آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی نماینده و سفیر دائم ایران در نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین در صفحه شخصی خود نوشت: «اجرای کامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید.»
نماینده ایران در آژانس در ادامه نوشت: «تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد. تداوم راستی آزمایی آژانس، برابر پیوست فنی بیانیه مشترک، صرفاً ناظر بر حفظ و نگهداری اطلاعات برخی فعالیتها و تجهیزات نظارتی توسط ایران برای سه ماه است و در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نداشته و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی میماند و چنانچه تا سه ماه تحریمها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس گذاشته، و گرنه برای همیشه پاک خواهد شد.»
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