به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره جدا شدن عالی‌شهر از شهرستان بوشهر اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی مهمترین وظیفه کارگزاران دولت و وکلای ملت، خدمت صادقانه و گره گشایی از کار مردم است و زیربنای این اصل نیز حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف افکنی و دامن زدن به مسائل حاشیه‌ای و نادرست است.

وی افزود: اگر هدف ما خدمت به مردم باشد، باید بدون توجه به حدود و مرزهای جغرافیایی از همه ظرفیت‌ها و موقعیت‌هایی که در اختیارمان قرار داده شده برای خدمتگزاری و نوکری مردم استفاده کنیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: مباحثی که این روزها در خصوص جدا شدن عالی‌شهر از شهرستان بوشهر نقل محافل شده، دل نگرانی و اعتراض شدید مردم را در پی داشته است، بنده ضمن دعوت همه مسئولین و نمایندگان محترم به حفظ وحدت و یکپارچگی و دوری از حاشیه پردازی و التهاب آفرینی در بین مردم، به چند نکته در این خصوص اشاره می‌کنم، نکته اول را برای اطمینان خاطر مردم شریف عالی‌شهر عرض می‌کنم، عالی‌شهر به هیچ عنوان از بوشهر جدا نخواهد شد، اظهارات صورت گرفته در خصوص جدا شدن عالی‌شهر هیچ پشتوانه منطقی و مستدلی ندارد.

جمیری خاطر نشان کرد: افراد باید در اظهارنظرها درباره موضوعات مهمی مانند تقسیمات کشوری که روندها و چارچوب‌های قانونی خاص خود را دارد، حساسیت‌ها و قواعد را در نظر بگیرند تا خدای ناکرده شاهد بروز نگرانی‌های مردمی مانند آنچه در استان‌های مجاور رخ داد نباشیم.

وی اضافه کرد: بر اساس مذاکراتی که صورت گرفت موضوع جدا شدن عالی‌شهر از شهرستان بوشهر هم از نظر مسئولین استان و هم مسئولین وزارت کشور مردود است و به هیچ عنوان عملی نخواهد بود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خواسته مردم عالی‌شهر را فصل الخطاب همه اظهارنظرها و مباحث مطرح شده در این روزها عنوان کرد و اظهار داشت: به همه عزیزان توصیه می‌کنم در شرایطی که مردم برای تأمین حداقل‌های زندگی شأن دچار مشکل هستند، از پرداختن به حواشی بی حاصل دوری کنند و به خواسته‌های به حق مردم احترام بگذارند.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با اشاره به لزوم توسعه و تکمیل زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در مناطق کم برخوردار گفت: جمعیت عالی‌شهر و مناطق اطراف آن به حدود ۶۰ هزار نفر می‌رسد ولی زیرساخت‌های درمانی متناسب با این جمعیت در منطقه وجود ندارد.

وی ادامه داد: راه اندازی مرکز جامع درمانی عالی‌شهر، بخش عمده‌ای از مشکلات درمانی منطقه را مرتفع خواهد کرد و از حجم مراجعات مردم این شهر به مراکز درمانی مرکز استان کاسته می‌شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تسریع در راه اندازی این مرکز درمانی بیان کرد: اولویت اول بنده در پیگیری برنامه‌ها و فعالیت‌های عمرانی، توسعه مراکز بهداشتی و درمانی در سطح حوزه انتخابیه است و به همین منظور مذاکرات و نشست‌های متعددی با وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.

جمیری اظهار داشت: در مذاکرات و پیگیری‌هایی که اخیراً با سازمان برنامه و بودجه داشتیم مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه مرکز درمانی عالی‌شهر به تصویب رسید و به زودی در اختیار مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان قرار خواهد گرفت.

