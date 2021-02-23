به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش محمدباقر قالیباف زنگ پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۱۴ جهت ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.