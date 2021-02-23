به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش محمدباقر قالیباف زنگ پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۱۴ جهت ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس به پایان رسید و جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۱۴ برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش محمدباقر قالیباف زنگ پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۱۴ جهت ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.
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