  1. سیاست
  2. مجلس
۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۵۷

با اعلام قالیباف؛

جلسه علنی مجلس پایان یافت/جلسه بعدی عصر امروز برگزار می‌شود

جلسه علنی مجلس پایان یافت/جلسه بعدی عصر امروز برگزار می‌شود

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس به پایان رسید و جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش محمدباقر قالیباف زنگ پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۱۴ جهت ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.

کد مطلب 5154400
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها