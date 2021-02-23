۱۰۵ مرکز نیکوکاری در استان قزوین فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین مهرعلی حق گویان در مراسم آغاز به کار مرکز نیکوکاری یحیی آباد بیان کرد: مرکز نیکوکاری محلی برای تمرکز و انسجام فعالیت‌های نیکوکارانه است.

وی ادامه داد: گسترش جغرافیایی جمعیت موجب شده تا خدمت رسانی به نیازمندان مشروط به افزایش نیروی انسانی و تأسیس ادارات جدید باشد ولی اجرای چنین رویکردی مستلزم افزایش هزینه‌ها است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: این نهاد با رویکرد بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی، تلاش می‌کند تا بستر کار خیر را برای مشارکت مردم فراهم کند.

وی افزود: حضور کمیته امداد امام خمینی (ره) در عرصه امدادرسانی به محرومان تابع تصمیم‌های این نهاد نیست بلکه به واسطه مشکلات جامعه میزان مراجعه افراد به این نهاد افزایش یا کاهش می‌یابد و ما تلاش می‌کنیم به تناسب مراجعه خدمات خود را به جامعه هدف تنظیم کنیم.

حق گویان عنوان کرد: مراکز نیکوکاری در راستای تمرکز بر محله و محله‌گرایی در امور خیریه با محوریت مسجد، ایجاد همبستگی، توازن اجتماعی در جامعه و ارتقای فرهنگ انفاق و نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی و کمک به رفع نیازهای ضروری آنها با تاکید بر توانمندسازی مددجویان فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در واقع مراکز نیکوکاری به لحاظ کارکرد یک کمیته امداد ولی به لحاظ ساختار یک مرکز خیریه مردمی است که فعالیت‌هایش توسط مردم انجام می‌شود و کمیته امداد در این فرایند دخالتی ندارد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اظهار کرد: جمع‌آوری کمک‌های مردمی، شناسایی نیازمندان واقعی و کمک به خانواده‌های نیازمند با مشارکت معتمدان محل از اهداف ایجاد این مراکز است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۰۵ مرکز نیکوکاری در مناطق مختلف استان فعال است و اداره امور این مراکز به طور کامل توسط مردم انجام می‌شود.

حق گویان خاطرنشان کرد: مرکز نیکوکاری بستر امدادگری انقلابی و جهادی بدون تشریفات زائد اداری و با استفاده از ظرفیت مردم را فراهم کرده است.

وی یادآور شد: در امدادرسانی مراکز نیکوکاری نباید از ظرفیت توانمندسازی غفلت شود چراکه توانمندی به ارتقای وضعیت مددجو در ابعاد مختلف منجر می‌شود.

