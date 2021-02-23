ناصریه عراق مجددا ناآرام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی از ناآرامی مجدد در استان ذی قار عراق خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ درگیری میان نیروهای امنیتی عراقی و تظاهرات کنندگان در شهر ناصریه امروز هم ادامه یافت.

منابع عراقی از زخمی شدن شماری از تظاهرات کنندگان خبر دادند.

این در حالی است که یک منبع امنیتی عراقی روز دوشنبه از اعمال مقررات منع آمد و شد در ذی قار به دنبال درگیری میان نیروهای ضد اغتشاش و معترضانی که خواهان برکناری ناظم الوائلی استاندار این استان هستند، خبر داده بود.

این منبع بیان کرده بود: نیروهای امنیتی در مناطقی از استان ذی قار به دنبال درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان، مقررات منع آمد و شد اعمال کردند.

منبع امنیتی عراقی به السومریه تاکید کرده بود: دو تظاهرات کننده کشته و ۲۱ نفر دیگر که ۱۲ نفر از نیروهای امنیتی در میان آنها هستند، زخمی شدند.