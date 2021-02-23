تصادف مرگبار در بزرگراه آزادگان/ سه سرنشین پژو در آتش سوختند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی از وقوع یک تصادف منجر به فوت در ساعت ۱۶:۴۴ در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان، نرسیده به اتوبان ساوه خبر داد و گفت: ۴ ایستگاه آتش نشانی از دو لاین مخالف به محض اطلاع از این تصادف، به محل حادثه اعزام می‌شوند.

وی در ادا مه با اشاره به اینکه در این حادثه یک دستگاه کامیون به هنگام حرکت به دلایل نامعلومی به شدت با یک دستگاه پژو ۴۰۵ تصادف کرده ابراز داشت: شدت این تصادف به حدی بوده که پژو و اتاق جلوی کامیون تخریب و شعله ور شده است.

ملکی ادامه داد: راننده پژو و کامیون به سرعت از خودروهایشان خارج شده بودند اما سرنشینان صندلی عقب پژو در خودرو محبوس شده و متأسفانه جان باختند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: نیروهای آتش نشانی با خاموش کردن آتش اقدام به خارج کردن سه سرنشین در صندلی عقب پژو کردند اما هنوز جنسیت و هویت این افراد به دلیل شدت سوختگی مشخص نیست.

وی افزود: عملیات به پایان رسیده و ترافیک بسیار سنگینی که در این مسیر ایجاد شده بود به آرامی در حال سبک شدن است. و بخشی از معبر باز شده و خودورها در حال حرکت هستند.