به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠، با الحاق یک بند به تبصره ۶ لایحه بودجه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه و به تأیید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند.

سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن‌ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند، گفت: در حال حاضر بخشی از کسب و کارها در فضای واقعی نیست و در فضای مجازی انجام می‌شود که فرصت خوبی برای توسعه دولت الکترونیک و کسب و کارهای مجازی است.

وی بیان کرد: البته برخی از کسب و کارها در فضای مجازی شکل خاصی پیدا کرده و تعداد کاربران برخی از آنها نجومی شده است. در واقع، اینفلوئنسرهایی هستند که تبلیغات گرفته و درآمدهای غیرمتعارفی از تبلیغات به دست می‌آورند.

حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: این قانون فقط برای صفحات و کانال‌هایی با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر است که درآمد زیادی هم دارند و بعضاً پشت آن یک سلبریتی یا افراد دیگری هستند و شامل همه کسب و کارها در فضای مجازی نمی‌شود.