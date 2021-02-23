به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکمال الدین میرجعفریان عصر سه شنبه در بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی افزود: در تأمین زمین مناسب برای ساخت فضاهای آموزشی و تخصیص منابع و تجهیزات نیز با کمک سایر دستگاه‌ها در کنار خیرین مدرسه ساز هستیم.

وی با بیان اینکه در هیچ نقطه‌ای از استان نباید دانش‌آموزی به دلیل فقدان فضای آموزشی از تحصیل باز بماند، گفت: تأمین فضای آموزشی مناسب، وظیفه ذاتی دولت است که کمک خیران در این حوزه قابل قدردانی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: از خطرپذیرترین استان‌ها از لحاظ بلایای طبیعی هستیم و استانداردسازی فضاهای آموزشی نیز باید مورد توجه باشد و نباید در روستاها دغدغه‌ای برای فضای آموزشی وجود داشته باشد.

میرجعفریان افزود: سرانه آموزشی هر دانش آموز در حاشیه شهر مشهد به اندازه ٥٠ درصد سرانه آموزشی در استان است که زیبنده این شهر نیست.

وی ادامه داد: وجود بیش از چهار هزار خیر مدرسه ساز ظرفیت خوبی در استان خراسان رضوی است و هیأت امنای توسعه روستایی برای بهره مندی از ظرفیت خیران به زودی تشکیل می‌شود.

بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور و در ارتباط ویدئوکنفرانسی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

استان خراسان رضوی هم اکنون دارای بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز و بیش از ۹۰ هزار معلم است.