اولین مورد ویروس کرونای انگلیسی از خوزستان به اراک رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سید محمد جمالیان گفت: شناسایی ویروس کرونای انگلیسی در اراک به معنای ایجاد ترس و وحشت در استان مرکزی نیست بلکه نشان از این است که مردم باید در رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیشتر دقت کنند تا از شیوع این ویروس و ایجاد همه گیری جدید در استان مرکزی جلوگیری به عمل آورده شود.

وی افزود: در صورت مشاهده هر گونه مورد مثبت جدید از ویروس کرونای انگلیسی حتماً به اطلاع و استحضار مردم عزیز خواهد رسید و دانشگاه علوم پزشکی اراک در این مورد موضعی شفاف خواهد داشت. اولین مورد مشاهده شده در استان مربوط به شخصی است که در روزهای گذشته سابقه سفر به استان خوزستان را داشته است.

انستیتو پاستور اولین مورد ویروس کرونای انگلیسی در اراک را تأیید کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: نتایج آزمایشات و بررسی‌ها در اراک نشان داد که این ویروس از نوع کرونای جهش یافته انگلیسی است که این امر با ارسال نمونه به انستیتو پاستور تهران دقایقی پیش تأیید شد.

جمالیان تصریح کرد: با توجه به مشخص شدن نتایج آزمایشات، تمام اطرافیان این فرد مبتلا به ویروس کرونای انگلیسی تحت بررسی پزشکی و قرنطینه‌ای قرار گرفتند.

وی افزود: از مردم استان مرکزی درخواست داریم که از سفر به شهرهای هم جوار در این ایام به جد خودداری نمایند، به خصوص استان‌هایی که موارد کرونای انگلیسی در آن مشاهده شده است.

تست شناسایی سریع بیماران کرونایی در راه آهن اراک انجام می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: از فردا همکاران مرکز بهداشت شهرستان اراک با استقرار در ایستگاه راه آهن تمامی مسافرانی را که قصد ورود به شهر اراک را دارند مورد معاینه قرار می‌دهند و تست شناسایی سریع بیماران کرونایی در مکان راه آهن انجام خواهد پذیرفت.

جمالیان تاکید کرد: اگر ویروس کرونای انگلیسی شیوع پیدا کند، بسیار شرایط سخت‌تر از موج‌های قبلی کرونا خواهد شد و امروز زنگ خطر دیگری در استان مرکزی به صدا در آمده است.

وی از مردم خواست استفاده از ماسک را بیش از پیش جدی بگیرند و از حضور در مکان‌های پر ازدحام پرهیز کنند؛ زیرا سرعت انتقال ویروس کرونای انگلیسی به مراتب بیشتر از موج‌های قبلی کرونا است.