نقش مددکار اجتماعی در مقابله با کرونا/حمایت روانی از بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا گل پیرا، با عنوان این مطلب که سلامت مقوله‌ای است که در طول زمان دچار تغییر شده است، گفت: مددکاران اجتماعی به عنوان نیروهای متخصص و عضو تیم درمان در نظام سلامت کشور، بر روی مؤلفه‌های اجتماعی سلامت متمرکز هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۳۴ مددکار اجتماعی در ۶۴۱ مرکز درمانی مشغول به کار هستند که با ارائه حمایت‌های روانی اجتماعی به بیماران و خانواده آنان موجب کاهش سطح استرس، پیشگیری از بستری‌های مجدد، افزایش رضایتمندی، افزایش ضریب اشغال تخت در مراکز درمانی می‌شود.

گل پیرا به خدمات اداره مددکاری اجتماعی در دوران شیوع کرونا اشاره و خاطرنشان کرد: مددکاران اجتماعی از همان روزهای نخست پاندمی کرونا، با تولید محتواهای آموزشی، تدوین و ابلاغ سه پروتکل (حمایت‌های روانی اجتماعی در مقابله با ویروس کرونا، دستورالعمل حمایت‌های روانی اجتماعی در نقاهتگاه‌ها، پروتکل حمایت‌های روانی اجتماعی از بازماندگان متوفیان کووید ۱۹ پا به پای پزشکان و پرستاران به بیماران و خانواده آنان، خدمات روانی اجتماعی ارائه کردند.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت تصریح کرد: هم چنان با جذب و به کار گیری ظرفیت‌های سازمان‌های حمایتی و مؤسسات خیریه و خیرین حوزه سلامت علاوه بر حمایت‌های روانی اجتماعی، حمایت‌های اقتصادی از گروه‌های آسیب پذیر و آسیب دیده در کرونا و بازماندگان متوفیان کووید ۱۹ ارائه کردند.

وی در ادامه مراسم با بیان اینکه مددکاری اجتماعی در عرصه‌های آموزش، پژوهش و خدمت رسانی به گروه‌های آسیب پذیر به صورت تخصصی گام‌های مؤثری برداشته است، گفت: در زمینه آموزش با انتخاب و معرفی تسهیلگران آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی قطب‌های ده گانه، دانش و مهارت‌های مددکاران اجتماعی مراکز درمانی ارتقا یافت.

گل پیرا افزود: در زمینه پژوهش و تولید محتوای کاربردی، چندین پروتکل تخصصی نظیر مداخلات تخصصی مددکاری اجتماعی در حوزه بلایا، پیوندعضو، سالمندآزاری، کودک آزاری و سرطان تدوین شده است. در کنار این موارد با استقرار استانداردهای اعتبار بخشی و تدوین و ابلاغ شناسه شغلی مددکاری اجتماعی سعی بر آن شد همسو با پروتکل‌های تدوین شده و آموزش‌های صورت گرفته، نقش مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی بازبینی شود.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: از سوی دیگر با جذب ۲۲۰ مددکار اجتماعی در سال گذشته و امسال سعی بر آن شده با افزایش مددکاران اجتماعی شاغل در مراکز درمانی، خدمت رسانی عادلانه به گروه‌های آسیب پذیر و افزایش رضایتمندی بیماران محقق یابد.

وی همچنین در خصوص برنامه‌ها و سیاست‌های پیش روی اداره مددکاری اجتماعی، عنوان کرد: سند کسب و کار فرم‌های مددکاری اجتماعی در سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی "HIS" در سال ۹۹ طراحی و تدوین شد؛ درصدد هستیم با ابلاغ و اجرای آن در مراکز درمانی، فرایند خدمت رسانی به بیماران را تسریع دهیم و به یک نظام اطلاعاتی یکپارچه در کشور دست یابیم.

گل پیرا در پایان با بیان اینکه پروژه کارسنجی خدمات مددکاری اجتماعی در دو مرحله انجام شده است و امیدواریم با تحلیل یافته‌ها و آنالیز داده‌ها با همکاری معاونت توسعه بتوانیم فرایندهای خدمات مددکاری اجتماعی را اصلاح و ارتقا بخشیم و به بازتعریفی از تناسب تعداد مددکار اجتماعی و تخت‌های بستری برسیم، مطرح کرد: یکی دیگر از برنامه‌های پیش رو، پیگیری امور مربوط به ثبت خدمات مددکاری اجتماعی در کتاب ارزش نسبی خدمات است که در همین راستا جلسات متعدد کارشناسی با حوزه مربوطه برگزار شده و امیدورایم در سال ۱۴۰۰ ثبت خدمات مددکاری اجتماعی در کتاب ارزش نسبی خدمات محقق یابد.