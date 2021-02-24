به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور که به صورت همزمان با سراسر کشور بصورت ویدئو کنفراس با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات کنونی این حوزه کمبود فضای آموزشی در شهرک‌های اقماری استان به ویژه شهر زنجان است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به دغدغه‌هایی که پیرامون فضای آموزشی در استان وجود دارد، اشاره کنیم، نبود مدرسه در شهرک‌های اقماری استان است، گفت: این مشکل باید برای شهرک‌هایی که قرار است به وجود آید، ایجاد نشود.

حقیقی با یادآوری اینک در استان زنجان شاهد ایجاد شهرک‌های اقماری هستیم که فاقد فضای آموزشی است، افزود: توجه به انبوه‌سازی در ایجاد شهرک‌های اقماری باعث شده است تا دانش‌آموزان از داشتن فضای آموزشی محروم بوده و مسافت زیادی را برای رفتن به مدرسه طی کنند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه زنجان یکی از استان‌هایی است که در بحث طرح اقدام ملی تولید مسکن، متقاضیان قابل قبولی دارد، تصریح کرد: با این وجود اگر قرار باشد این طرح بدون توجه به ایجاد فضای آموزشی جلو برود، اجازه احداث مسکن در قالب این طرح داده نخواهد شد.

حقیقی با بیان اینکه اقدامات خیرین و آموزش‌وپرورش در زمینه احداث مدرسه قابل تقدیر است، ادامه داد: متأسفانه وضعیت در حوزه آموزشی به گونه‌ای است که خیرین به جای پرداختن به مسائلی چون بالا بردن سرانه آموزشی، در حال رسیدگی به نابسامانی‌ها هستند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه خیرین در بخش‌های مختلف از جمله کمک به جبران خسارت‌هایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا به وجود آمده، نقش به سزایی داشتند، خاطرنشان کرد: کمک ۷۰۰۰ نفر از مردم در قالب سفیران سلامت و نیز کمک ۲۵ میلیارد تومانی در قالب کمک مومنانه، از جمله این اقدامات بوده است.

حقیقی یاد آورشد: در این راستا با مشارکت خیرین مدرسه ساز طی تفاهم نامه احداث ۲۳ پروژه با سرمایه گذاری ۱۹ میلیارد تومان منعقد شده که از این تعداد ۱۰ پروژه توسط بنیاد برکت و مابقی توسط خیرین این بخش احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه برای ساخت یک هزارو ۷۰۰ کلاس درس در این استان تفاهم نامه منعقد شده است، افزود: با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل راه شهرسازی استان زنجان نیز ۶۳ مدرسه با ۷۵۶ کلاس درس طی سه سال آینده در این استان ساخته می‌شود و این مدارس با توجه به کمبود فضای آموزشی در شهر زنجان با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه در سطح نواحی زنجان ساخته می‌شود.

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