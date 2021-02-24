قطعی برق خسارات سنگینی به واحدهای تولیدی استان تهران وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح چهارشنبه در هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تهران که در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی تهران برگزار شد اظهار داشت: قطعی برق در فصل تابستان شاید بخاطر عبور از پیک مصرف توجیه پذیر باشد اما در زمستان لااقل در بیست ساله اخیر قطعی برق نداشته ایم و این موضوع باید از قبل اطلاع رسانی می‌شد.

محسنی بندپی در ادامه با انتقاد از عدم اطلاع رسانی قطعی‌های برق بیان داشت: قطعی برق در واحدهای صنعتی خسارت‌های سنگین مالی به واحدهای صنعتی استان تهران وارد کرد و در همان مقطع موجب گرانی برخی کالاها نظیر سیمان شد.

استاندار تهران گفت: جبران خسارت واحدهای صنعتی دولتی را می‌توان از طریق بودجه مدیریت بحران و در خصوص واحدهای صنفی موضوع از طریق اتحادیه‌های صنف مربوطه پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طبق رأی دیوان عدالت اداری دریافت ۳۴ مورد عوارض از فعالین بخش خصوصی و صاحبان اصناف از سوی شهرداری‌ها و شهرداری تهران ممنوع است عنوان داشت: لذا دریافت عوارض کسب و پیشه، عوارض نصب تابلو فاقد وجاهت قانونی است و در صورت تصویب شورای شهر تهران مبنی بر تأیید دریافت عوارض این مصوبه در کمیسیون تطبیق فرمانداری تهران رد خواهد شد.