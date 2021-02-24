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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۲۰

استاندار تهران:

قطعی برق خسارات سنگینی به واحدهای تولیدی استان تهران وارد کرد

قطعی برق خسارات سنگینی به واحدهای تولیدی استان تهران وارد کرد

تهران- استاندار تهران با انتقاد از عدم اطلاع رسانی قطعی برق در زمستان گفت: قطعی برق خسارات سنگینی به واحدهای تولیدی استان تهران وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح چهارشنبه در هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تهران که در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی تهران برگزار شد اظهار داشت: قطعی برق در فصل تابستان شاید بخاطر عبور از پیک مصرف توجیه پذیر باشد اما در زمستان لااقل در بیست ساله اخیر قطعی برق نداشته ایم و این موضوع باید از قبل اطلاع رسانی می‌شد.

محسنی بندپی در ادامه با انتقاد از عدم اطلاع رسانی قطعی‌های برق بیان داشت: قطعی برق در واحدهای صنعتی خسارت‌های سنگین مالی به واحدهای صنعتی استان تهران وارد کرد و در همان مقطع موجب گرانی برخی کالاها نظیر سیمان شد.

استاندار تهران گفت: جبران خسارت واحدهای صنعتی دولتی را می‌توان از طریق بودجه مدیریت بحران و در خصوص واحدهای صنفی موضوع از طریق اتحادیه‌های صنف مربوطه پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طبق رأی دیوان عدالت اداری دریافت ۳۴ مورد عوارض از فعالین بخش خصوصی و صاحبان اصناف از سوی شهرداری‌ها و شهرداری تهران ممنوع است عنوان داشت: لذا دریافت عوارض کسب و پیشه، عوارض نصب تابلو فاقد وجاهت قانونی است و در صورت تصویب شورای شهر تهران مبنی بر تأیید دریافت عوارض این مصوبه در کمیسیون تطبیق فرمانداری تهران رد خواهد شد.

کد مطلب 5155125

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    نظرات

    • کوروش IR ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      روز سه شنبه هم در شرایط سیاه کرونایی ابهای کلیه مناطق اهواز قطع شد یا مناطقی هم که اب وصل بود وحشتناک بوی فاضلاب میداد حالا جون ادمها مهمتره یا یک روز تولید یک شهر قطع بشه

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