بمباران شمال عراق از سوی جنگنده های ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، جنگنده‌های ترکیه امروز (چهارشنبه) بار دیگر مناطقی در شمال عراق را بمباران کردند.

در این حملات، پایگاه‌های «پ ک ک» در منطقه دهوک واقع در اقلیم کردستان عراق بمباران شد اما تلفات جانی در پی نداشت.

خبرنگار این پایگاه اعلام کرد: جنگنده‌های ترکیه یک منطقه از توابع ناحیه مرزی «کانی ماسی» در شمال استان دهوک را بمباران کردند؛ اما تلفات جانی نداشت.

روز گذشته نیز صابرین نیوز از بمباران مناطق شمالی عراق از سوی جنگنده‌های ترکیه خبر داده بود.

ترکیه همواره به صورت روزانه مناطقی در شمال اقلیم کردستان عراق را به بهانه حضور عناصر (پ ک ک) بمباران می‌کند.

دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است که ساکنان بیش از ۵۰۰ روستا در شهرهای مختلف اقلیم، مناطق خود را به علت حملات ترکیه ترک کرده اند.

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه اوایل بهمن ماه گذشته، مقر (پ. ک. ک) در عراق را به حمله ناگهانی شبانه تهدید کرد. اردوغان طی گفت‌وگوی کوتاه با رسانه‌ها بعد از نماز جمعه، گفته بود: ترکیه همواره آماده اجرای عملیات‌های مشترک با عراق علیه پ. ک. ک بوده ولی ما نمی‌توانیم زمان چنین عملیات‌هایی را علناََ اعلام کنیم. من همیشه وعده داده‌ام، ممکن است یک شب ناگهان حمله کنیم.