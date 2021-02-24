  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۴۰

امروز رخ داد؛

بمباران شمال عراق از سوی جنگنده های ترکیه

بمباران شمال عراق از سوی جنگنده های ترکیه

جنگنده های ترکیه امروز (چهارشنبه) بار دیگر مناطقی در شمال عراق را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، جنگنده‌های ترکیه امروز (چهارشنبه) بار دیگر مناطقی در شمال عراق را بمباران کردند.

در این حملات، پایگاه‌های «پ ک ک» در منطقه دهوک واقع در اقلیم کردستان عراق بمباران شد اما تلفات جانی در پی نداشت.

خبرنگار این پایگاه اعلام کرد: جنگنده‌های ترکیه یک منطقه از توابع ناحیه مرزی «کانی ماسی» در شمال استان دهوک را بمباران کردند؛ اما تلفات جانی نداشت.

روز گذشته نیز صابرین نیوز از بمباران مناطق شمالی عراق از سوی جنگنده‌های ترکیه خبر داده بود.

ترکیه همواره به صورت روزانه مناطقی در شمال اقلیم کردستان عراق را به بهانه حضور عناصر (پ ک ک) بمباران می‌کند.

دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است که ساکنان بیش از ۵۰۰ روستا در شهرهای مختلف اقلیم، مناطق خود را به علت حملات ترکیه ترک کرده اند.

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه اوایل بهمن ماه گذشته، مقر (پ. ک. ک) در عراق را به حمله ناگهانی شبانه تهدید کرد. اردوغان طی گفت‌وگوی کوتاه با رسانه‌ها بعد از نماز جمعه، گفته بود: ترکیه همواره آماده اجرای عملیات‌های مشترک با عراق علیه پ. ک. ک بوده ولی ما نمی‌توانیم زمان چنین عملیات‌هایی را علناََ اعلام کنیم. من همیشه وعده داده‌ام، ممکن است یک شب ناگهان حمله کنیم.

کد مطلب 5155725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      9 11
      پاسخ
      بهتره ایران، عراق و ترکیه از طریق اقدامات جمعی امنیتی و نظامی و اجرای عملیات های مشترک مواضع اشرار و معاندین نظام های یکدیگر را هدف قرار دهند و با دشمنان یکدیگر به صورت مشترک مبارزه کنند، اینطور هم اهداف دشمنان ما نابود میشود و هم اینکه حاکمیت و تمامیت ارضی عراق حفظ و همگرایی در منطقه شکل میگیرد
      • IR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
        1 0
        دقیقا....
    • رستم IR ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
      0 3
      پاسخ
      اردوغان یاغی شده وانشاالله به سرای اعمالش خواهدرسید
    • ماکو IR ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
      0 5
      پاسخ
      اردوغان‌روزانه‌دههافعالان‌سیاسی‌کردرادستگیرمی‌کنداگراین‌اتفاق‌درایران‌می‌افتادالان‌رسانه‌های‌غربی‌‌گوش‌جهان‌راکرکرده‌بودچرادرمقابل‌این‌همه‌یاغیگری‌اردوغان‌کروکورهستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها