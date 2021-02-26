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۸ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۳۷

بدون اشاره به نقض حاکمیت یک دولت مستقل؛

اوستین: من به بایدن گفتم به اهدافی در سوریه حمله شود

اوستین: من به بایدن گفتم به اهدافی در سوریه حمله شود

وزیر دفاع آمریکا بدون اشاره به نقض منشور ملل متحد در حمله به خاک کشوری با حاکمیت مستقل اعلام کرد: من به رییس جمهور بایدن گفتم که به اهدافی در سوریه حمله شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا امروز جمعه بدون اشاره به نقض منشور ملل متحد در حمله به خاک کشوری با حاکمیت مستقل اعلام کرد: من به رییس جمهور بایدن گفتم که به اهدافی در سوریه حمله شود.

وزیر دفاع آمریکا در این خصوص ادعا کرد: مطمئنیم اهدافی را که ما در سوریه هدف قرار دادیم، به شبه نظامیانی تعلق داشت که مسئول حمله به اربیل بودند! ما پیشتر گفته بودیم که بر اساس جدول زمانی به این حادثه واکنش نشان می دهیم!

به گزارش مهر، شامگاه روز دوشنبه ائتلاف آمریکایی در عراق از کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی و زخمی شدن ۵ پیمانکار دیگر و همچنین یک نظامی آمریکایی در حمله خمپاره‌ای به اطراف فرودگاه اربیل و پایگاه حریر خبر داد.

یک گروه عراقی تازه تأسیس با نام «سرایا اولیا الدم» مسئولیت حمله به اربیل را برعهده گرفت و افزود که اشغالگران آمریکایی در هیچ جای عراق امنیت نخواهند داشت.

خبرنگار رویترز پیشتر به نقل از یک مقام ناشناس در کاخ سفید اعلام کرد که حمله هوایی آمریکا در شامگاه پنج شنبه «حمله به یک مقر متعلق به نیروهای هم پیمان با ایران در خاک سوریه» بود.

فرمانده تروریست‌های آمریکایی مستقر در منطقه (سنتکام) در صفحه توئیتر خود نوشت که به دستور «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا نیروهای ارتش این کشور شامگاه پنج‌شنبه حملات هوایی را علیه زیر ساخت‌هایی در شرق سوریه انجام دادند.

در واکنش به این جنایت، مقامات روسیه امروز جمعه حمله هوایی روز گذشته آمریکا به سوریه را محکوم کردند.

کد مطلب 5156590

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      1 0
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      آمریکا درنظر بگیرد که ما با سوریه پیمان دفاع مشترک داریم و اگر به ماجراجویی ادامه دهند و سوریه را مورد تهاجم قرار دهند حق دفاع مشروع مطابق قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل برای ایران و سوریه به صورت مشترک محفوظ است آنوقت می توانیم نیروهای آمریکا را در سراسر جهان هدف قرار دهیم
    • علی IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      1 1
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      آقای اوستین با آتش بازی نکنید و به عواقب اقدامات تجاوزگرانه ناقض صلح خود فکر کنید، به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه احترام بگذارید و کشوری عادی شوید که مطابق حقوق بین الملل در روابط بین الملل نقش ایفا کنید با این کارها فقط منطقه را به باتلاقی برای نیروهای خودتان بدل خواهید کرد
    • IR ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      1 0
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      بزودی زود انتقام این حمله را خیلی دردناک احساس خواهید کرد و کاکا سیاه (هیچ کار خدا بی حکمت نیست) هم به سرنوشت بولتون دالتونها دچار خواهد شد چون ریاست جمهور های آمریکا نشان دادن که در برابر مقاومت بسرعت مسوبیان را اخراج می‌کنند بجای این پیشنهادها بهتر است بهتر است از حقوق سیاهان دفاع کنید که کشته میش
    • فتح اله AE ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      1 0
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      ایران عزیز قوی باشه چاره کار بمب اتم،است،تا امریکا از ان ور دنیا بلند نشود بیاید غلط کند
    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      2 0
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      آقای خوشخیال همانطور که بر اساس جدول زمان بندی غیر قانونی به یک کشور مستقل حمله کردید همانطور هم بر اساس زمانبندی ضربات کوبنده در یافت خواهید کرد
    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
      0 0
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      کرگدن سیاه!

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