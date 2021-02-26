اوستین: من به بایدن گفتم به اهدافی در سوریه حمله شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا امروز جمعه بدون اشاره به نقض منشور ملل متحد در حمله به خاک کشوری با حاکمیت مستقل اعلام کرد: من به رییس جمهور بایدن گفتم که به اهدافی در سوریه حمله شود.

وزیر دفاع آمریکا در این خصوص ادعا کرد: مطمئنیم اهدافی را که ما در سوریه هدف قرار دادیم، به شبه نظامیانی تعلق داشت که مسئول حمله به اربیل بودند! ما پیشتر گفته بودیم که بر اساس جدول زمانی به این حادثه واکنش نشان می دهیم!

به گزارش مهر، شامگاه روز دوشنبه ائتلاف آمریکایی در عراق از کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی و زخمی شدن ۵ پیمانکار دیگر و همچنین یک نظامی آمریکایی در حمله خمپاره‌ای به اطراف فرودگاه اربیل و پایگاه حریر خبر داد.

یک گروه عراقی تازه تأسیس با نام «سرایا اولیا الدم» مسئولیت حمله به اربیل را برعهده گرفت و افزود که اشغالگران آمریکایی در هیچ جای عراق امنیت نخواهند داشت.

خبرنگار رویترز پیشتر به نقل از یک مقام ناشناس در کاخ سفید اعلام کرد که حمله هوایی آمریکا در شامگاه پنج شنبه «حمله به یک مقر متعلق به نیروهای هم پیمان با ایران در خاک سوریه» بود.

فرمانده تروریست‌های آمریکایی مستقر در منطقه (سنتکام) در صفحه توئیتر خود نوشت که به دستور «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا نیروهای ارتش این کشور شامگاه پنج‌شنبه حملات هوایی را علیه زیر ساخت‌هایی در شرق سوریه انجام دادند.

در واکنش به این جنایت، مقامات روسیه امروز جمعه حمله هوایی روز گذشته آمریکا به سوریه را محکوم کردند.