به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، طرح پیش فروش هفت محصول گروه صنعتی ایرانخودرو از امروز دهم اسفند به مدت سه روز به اجرا گذاشته میشود. در این طرح، محصولات پژو ۲۰۶ تیپ دو، پارس بنزینی، پارس TU۵، سمند الایکس بنزینی، سورنپلاس، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای و رانا پلاس عرضه شده است.
موعد تحویل این هفت محصول بر اساس نوع خودرو انتخابی، از دی تا اسفند سال آینده تعیین شده است.
همانند روال قبلی، اسامی نفرات برگزیده پس از گذشت حداکثر سه روز از پایان زمان ثبت نام، از طریق قرعهکشی و با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی انتخاب خواهند شد.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این طرح، میتوانند از فردا به پایگاه فروش اینترنتی محصولات ایرانخودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنند.
برای پاسخگویی به سوالات حین ثبت نام نیز شماره تلفن ۰۲۱۸۲۲۷۲۷۲۷ اختصاص یافته است.
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