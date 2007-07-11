انتقاد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از معدنچی و کعبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به طرح برخی مسایل از جمله عملکرد مدیریت تیم در فصل نقل و انتقالات و نیز ماجرای پیوستن مهرزاد معدنچی به باشگاه الشعب امارات پرداخت.

کاشانی درباره ادعای معدنچی مبنی برعدم تماس از سوی باشگاه پرسپولیس با وی به سایت باشگاه گفت:« متاسفانه برخی جراید از قول آقای معدنچی اعلام کردند که از باشگاه تماسی با ایشان گرفته نشده است. این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و آقای استیلی از سوی باشگاه با ایشان صحبت کرده بودند. معدنچی هم گفته بود که سوء تفاهم ها برطرف شده و برای حضور در تیم پرسپولیس اعلام آمادگی کرده بود.»

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد:« معدنچی دو شب قبل از اعزام تیم ملی به مالزی در تماس با باشگاه درخواست کرده بود که به علت مشکلاتی که دارد بخشی از مطالبات وی پرداخت شود. پس از این تماس، آقای خوردبین با معدنچی تماس می گیرد که به هتل محل اقامت وی برود. در نهایت معدنچی به درب منزل آقای خوردبین می رود و مبلغ 15 میلیون تومان در قبال اخذ رسید تحویل می گیرد. »

حبیب کاشانی افزود:« آقای خوردبین همان شب با من تماس گرفت و از قول معدنچی گفت هم خودش فصل آینده در خدمت تیم پرسپولیس خواهد بود و هم دو بازیکن فجرسپاسی را که شیرازی هستند برای انجام مذاکرات به باشگاه خواهد آورد.»

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تأکید بر اینکه متاسفانه اخلاق از ورزش فاصله گرفته است،گفت:« احساس می شود تعهدات اخلاقی و احساس هواداران و رنگ لباس کوچکترین جایگاهی نزد برخی بازیکنان ندارد و پول و مادیات برای آنها حرف اول و آخر را می زند. آقای معدنچی اگر قرار بود ترانسفر شود باید به باشگاه خود اطلاع می داد. باشگاهی که در جهت رشد و معرفی ایشان به فوتبال کشور و تیم ملی زحمات زیادی کشیده است.»

حبیب کاشانی در ادامه این گفتگو درباره انتقال حسین کعبی به تیم لسترسیتی گفت:« شخصاً چندین بار در اردوی تیم ملی با حسین کعبی صحبت کردم و قرار شد ایشان از طریق باشگاه ترانسفر شود. جاداشت آقای کعبی که درانتهای فصل به این تیم اضافه شد و بازیهای خوبی را هم انجام داد، از طریق ترانسفر خود کمک مناسبی را به باشگاه می کرد. این انتظار مدیرعامل، هیات مدیره و هواداران باشگاه پرسپولیس است.»

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد:« طبق قوانین کشور انگلستان و آلمان در صورت ترانسفر بازیکن بخش قابل توجه و بسیار زیادی از مبلغ قرارداد بابت مالیات کسر می شود. اگر آقای کعبی و معدنچی از طریق باشگاه ترانسفر می شدند ، می توانستند علاوه بر معافیت مالیاتی به نحو قابل توجهی نیز به باشگاه کمک نمایند. همانطور که انتقال مهرداد اولادی کمک شایانی به باشگاه پرسپولیس کرده بود.»

کاشانی در ادامه تأکید کرد:« سیستم مدیریت قبل باشگاه با توجه به توانایی های کعبی و معدنچی باید قبل از اتمام بازیهای لیگ و جام حذفی اقدام به انعقاد قرارداد با آنها می کرد که در صورت ترانسفر شدن آنها، حقوق باشگاه تضییع نشود که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.»

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین درخصوص اقدامات مدیریت باشگاه در فصل نقل و انتقالات و جذب بازیکنان جدید که دغدغه این روزهای هواداران این تیم است گفت:«علاوه بر سپهر حیدری و میثم سلیمانی، در تلاش هستیم جانشینان مناسب و شایسته ای از لیگ برتر برای بازیکنان جداشده از تیم و همچنین دیگر بازیکنان مدنظر کادر فنی انتخاب و جذب کنیم. مذاکراتی را هم با چند بازیکن خوب و مطرح داشته ایم و ان شاءا... در آینده ای نزدیک خبرهای خوبی را از انعقاد قرارداد با این بازیکنان مطرح به هواداران می دهیم.»