ضامنی: مسابقات در حد لیگ جهانی بود/فرهادی:از یک قانون لطمه خوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر کاراته باشگاههای کشور جمعه شب در سالن شهید افراسیابی تهران به پایان رسید و تیم‌های جاویدان کن شیء کان و آکادمی دال کرمانشاه به صورت مشترک در جای سوم ایستادند. مربیان این دو تیم بعد از پایان رقابتها در گفتگو با خبرنگار مهر از نقاط ضعف و قوت این رقابتها گفتند.

ضامنی: کیفیت برگزاری لیگ برتر بالا بود

نریمان زمانی سرمربی تیم جاویدان کن شیء کان در خصوص این رقابتها گفت: سطح برگزاری این مسابقات فوق العاده بالا بود و به جرأت می‌توان گفت این مسابقات در سطح لیگ جهانی برگزار شد. البته به لحاظ فنی هم کیفیت بالایی از سوی کاراته کاها شاهد بودیم.

وی به قضاوت داوران هم اشاره کرد و افزود: سطح داوری‌ها هم بالا بود و شاهد قضاوت‌های خوبی بودیم و من اشتباه و یا به قولی ناداوری ندیدم و در طول سه روز رقابتها داوران عملکرد خوبی داشتند.

سرمربی تیم جاویدان در پایان گفت: بازگشت کاراته کاها بعد از یکسال دوری شاید روی کار فنی کاراته کاها تأثیر منفی داشت، ولی رفته رفته بهتر شد و مسابقات کیفیت بالایی پیدا کرد. این نشان می‌دهد که کاراته کا برای پیشرفت به میدان و مسابقه نیاز دارد و تنها تمرین نمی‌تواند باعث ارتقا سطح فنی باشد.

فرهادی: لیگ برتر میدان جوان هاست

فرهادی سرمربی تیم تیم دال کرمانشاه هم گفت: چند سالی است که در مسابقات لیگ‌های مختلف حضوری فعال دارم، واقعاً چنین مسابقاتی با کیفیتی را شاهد نبودم. کیفیت برگزاری که بالا بود و تیم‌ها هم نیز با بهترین ترکیب و آماده‌ترین ها به مسابقات آمده بودند و مبارزات خوبی را شاهد بودیم.

وی افزود: مشکلی در این رقابتها شاهد بودیم و من نسبت به آن اعتراض خود را به مسئولین مسابقات ارائه دادم، قانون استفاده از کاراته کای رده بزرگسالان است. این رقابتها لیگ برتر و میدان مبارزه کاراته کاهای زیر ۲۱ سال است. اما هر تیم می‌تواند از چهار کاراته کا بزرگسال (سه نفر در بخش کاتا و یک نفر در بخش کومیته) استفاده کند. این یعنی تیمی که از این قانون استفاده می‌کند ۱۲ امتیاز از تیم‌های دیگر پیش است. اگر قرار است چنین قانونی باشد باید به تعداد کاهش پیدا کند. این قانون به تیم ما لطمه زد، تیم ما تشکیل شده از کاراته کاهای یک باشگاه و یک شهر بود و در کومیته همه رقبا را شکست دادیم، اما همان قانون مانع از قهرمانی تیم ما شد.

سرمربی تیم دال کرمانشاه هم با تمجید از قضاوت داوران گفت: هر زمان که جواد سلیمی، رئیس کمیته داوران در سالن مسابقات حضور داشته کیفیت داوری بالا رفته است. در واقع نظارت دقیق و مستقیم ایشان روی سطح قضاوت‌ها تأثیر گذار است.