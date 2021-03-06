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۱۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۳۵

معاون وزیر راه و شهر سازی خبر داد؛

علاقه‌مندی کشورهای منطقه به راه اندازی راه آهن چابهار-زاهدان

علاقه‌مندی کشورهای منطقه به راه اندازی راه آهن چابهار-زاهدان

مدیرعامل شرکت راه‌آهن تأکید کرد: چابهار یکی از بنادر مهم و تنها بندر اقیانوسی کشور است که دولت هند در سرمایه گذاری جهت توسعه بندر شهید بهشتی آن مشارکت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید رسولی در حاشیه برگزاری اجلاس دریایی هندوستان ۲۰۲۱ گفت: امسال برای اولین بار از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران توسط کشور میزبان یعنی دولت هند، برای حضور در این نشست دعوت شد و طبیعتاً ما از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی کشور به جامعه دریایی دنیا به ویژه منطقه استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه در این نشست توانایی‌ها و رویکرد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را در توسعه همکاریهای حمل و نقل دریایی-ریلی به ویژه تقویت کریدورهای بین‌المللی ریلی مطرح شد، افزود: خوشبختانه این امر مورد استقبال اعضای نشست قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به حضور کشورهای تأثیرگذار منطقه‌ای در توسعه بنادر، حمل و نقل ریلی و کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب اظهار داشت: از جمله نمایندگانی از کشورهای هند، آذربایجان، روسیه، افغانستان و ترکیه در این اجلاس حضور داشتند و فرصت خوبی برای هم اندیشی پیرامون حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت کالا و تقویت کریدورهای بین‌المللی ریلی فراهم شد.

رسولی با یادآوری اینکه عنوان سومین روز از این اجلاس، «روز چابهار» بود، تصریح کرد: چابهار یکی از بنادر مهم و تنها بندر اقیانوسی کشور است که دولت هند در سرمایه گذاری جهت توسعه بندر شهید بهشتی آن مشارکت دارد.

بندر و راه آهن چابهار-زاهدان به زودی بزرگترین مرکز ترانزیت منطقه می‌شوند

وی افزود: ویژگی‌های منحصر به فرد این بندر و همینطور اتصال ریلی آن در آینده نزدیک، این بندر را به عنوان یکی از بنادر تأثیرگذار در حمل و نقل بین المللی کالا، به ویژه ترانزیت کالا میان کشورهای شبه قاره هند و کشورهای CIS تبدیل می‌کند.

معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: از جمله موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور بود. این طرح در حال اجراست و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ فاز اول آن به بهره برداری برسد.

وی افزود: تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب با اتصال مسیر رشت به آستارا از جمله دیگر مواردی بود که در این اجلاس مطرح شد و مسیر ایران به عنوان یکی از بهترین مسیرها (به لحاظ زمان و هزینه ترانزیت) برای اتصال هند به کشورهای CIS و کشورهای اروپای شرقی مورد تأکید قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه بندر چابهار برای اتصال کشورها به یکدیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه کشور هند یکی از موفق‌ترین کشورها در حوزه توسعه بنادر خشک و ترمینال‌های کانتینری درون سرزمینی(ICD) است، قبل از برگزاری این اجلاس مذاکراتی با یکی از شرکت‌های دولتی هند داشتیم.

وی گفت: در این مذاکرات، طرف هندی علاقمند بود که در توسعه مراکز لجستیکی از جمله مراکز لجستیکی پشتیبان بندر چابهار مشارکت داشته باشد، بنابراین پیرامون این موضوع نیز گفت و گوهای لازم انجام و از اعضای شرکت کننده در نشست جهت سرمایه گذاری در توسعه مراکز لجستیک دعوت کردیم.

رسولی افزود: خوشبختانه خط ریلی بندر چابهار- زاهدان نیز با سرعت خوبی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود فاز اول آن در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.

زاهدان و پایانه‌های مرزی میرجاوه و شمتیغ به عنوان مراکز پشتیبانی لجستیک بار بندر چابهار

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: همچنین برای پشتیبانی از بندر چابهار سه نقطه به عنوان مرکز لجستیک پیش‌بینی شده و ایجاد آن در دستور کار راه‌آهن قرار گرفته است، که مهمترین آن مرکز لجستیک زاهدان است و دو نقطه دیگر مراکز لجستیک مرزی میرجاوه و شمتیغ هستند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از کوتاه‌ترین و باصرفه ترین مسیرهای اتصال کشورهای حوزه خلیج فارس و شبه قاره هند به کشورهای حاشیه دریای خزر و شرق اروپا کریدور شمال-جنوب است، گفت: راه‌اندازی این کریدور حائز اهمیت بوده چرا که ایران به لحاظ منافع اقتصادی سیاسی و امنیتی از اولویت بالایی برخوردار است.

وی افزود: این کریدور در مسیر بندرعباس به سمت شمال تکمیل شده و تا رشت مسیر ریلی آن در حال بهره برداری است، تنها مسیر رشت به آستارا حدود ۱۶۰ کیلومتر تکمیل نشده که امیدواریم در آینده نزدیک این اتصال ریلی نیز انجام و کریدور ریلی به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. هر چند در حال حاضر این کریدور ریلی از طریق حمل ترکیبی ریلی-جاده‌ای-ریلی قابل استفاده است.

وی در پایان با اشاره به مذاکرات انجام شده در حاشیه این اجلاس، گفت: مذاکرات خوبی پیرامون موضوعات مختلف از جمله ترانزیت کالا و کانتینر در کریدور شمال-جنوب با یکی از شرکت‌های بزرگ و مهم هندی و توسعه مراکز لجستیک با شرکت هندی دیگری انجام شد و امیدواریم در مذاکرات آتی به سند همکاری تبدیل شود.

گفتنی است اجلاس دریایی ۲۰۲۱ هند هر دو سال یک بار با هدف توسعه بنادر و حمل و نقل برگزار می‌شود که مسائل و موضوعات مرتبط به بنادر و لنگرگاه‌ها در این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5162767

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