به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید رسولی در حاشیه برگزاری اجلاس دریایی هندوستان ۲۰۲۱ گفت: امسال برای اولین بار از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران توسط کشور میزبان یعنی دولت هند، برای حضور در این نشست دعوت شد و طبیعتاً ما از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی کشور به جامعه دریایی دنیا به ویژه منطقه استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه در این نشست توانایی‌ها و رویکرد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را در توسعه همکاریهای حمل و نقل دریایی-ریلی به ویژه تقویت کریدورهای بین‌المللی ریلی مطرح شد، افزود: خوشبختانه این امر مورد استقبال اعضای نشست قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به حضور کشورهای تأثیرگذار منطقه‌ای در توسعه بنادر، حمل و نقل ریلی و کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب اظهار داشت: از جمله نمایندگانی از کشورهای هند، آذربایجان، روسیه، افغانستان و ترکیه در این اجلاس حضور داشتند و فرصت خوبی برای هم اندیشی پیرامون حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت کالا و تقویت کریدورهای بین‌المللی ریلی فراهم شد.

رسولی با یادآوری اینکه عنوان سومین روز از این اجلاس، «روز چابهار» بود، تصریح کرد: چابهار یکی از بنادر مهم و تنها بندر اقیانوسی کشور است که دولت هند در سرمایه گذاری جهت توسعه بندر شهید بهشتی آن مشارکت دارد.

بندر و راه آهن چابهار-زاهدان به زودی بزرگترین مرکز ترانزیت منطقه می‌شوند

وی افزود: ویژگی‌های منحصر به فرد این بندر و همینطور اتصال ریلی آن در آینده نزدیک، این بندر را به عنوان یکی از بنادر تأثیرگذار در حمل و نقل بین المللی کالا، به ویژه ترانزیت کالا میان کشورهای شبه قاره هند و کشورهای CIS تبدیل می‌کند.

معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: از جمله موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور بود. این طرح در حال اجراست و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ فاز اول آن به بهره برداری برسد.

وی افزود: تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب با اتصال مسیر رشت به آستارا از جمله دیگر مواردی بود که در این اجلاس مطرح شد و مسیر ایران به عنوان یکی از بهترین مسیرها (به لحاظ زمان و هزینه ترانزیت) برای اتصال هند به کشورهای CIS و کشورهای اروپای شرقی مورد تأکید قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه بندر چابهار برای اتصال کشورها به یکدیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه کشور هند یکی از موفق‌ترین کشورها در حوزه توسعه بنادر خشک و ترمینال‌های کانتینری درون سرزمینی(ICD) است، قبل از برگزاری این اجلاس مذاکراتی با یکی از شرکت‌های دولتی هند داشتیم.

وی گفت: در این مذاکرات، طرف هندی علاقمند بود که در توسعه مراکز لجستیکی از جمله مراکز لجستیکی پشتیبان بندر چابهار مشارکت داشته باشد، بنابراین پیرامون این موضوع نیز گفت و گوهای لازم انجام و از اعضای شرکت کننده در نشست جهت سرمایه گذاری در توسعه مراکز لجستیک دعوت کردیم.

رسولی افزود: خوشبختانه خط ریلی بندر چابهار- زاهدان نیز با سرعت خوبی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود فاز اول آن در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.

زاهدان و پایانه‌های مرزی میرجاوه و شمتیغ به عنوان مراکز پشتیبانی لجستیک بار بندر چابهار

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: همچنین برای پشتیبانی از بندر چابهار سه نقطه به عنوان مرکز لجستیک پیش‌بینی شده و ایجاد آن در دستور کار راه‌آهن قرار گرفته است، که مهمترین آن مرکز لجستیک زاهدان است و دو نقطه دیگر مراکز لجستیک مرزی میرجاوه و شمتیغ هستند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از کوتاه‌ترین و باصرفه ترین مسیرهای اتصال کشورهای حوزه خلیج فارس و شبه قاره هند به کشورهای حاشیه دریای خزر و شرق اروپا کریدور شمال-جنوب است، گفت: راه‌اندازی این کریدور حائز اهمیت بوده چرا که ایران به لحاظ منافع اقتصادی سیاسی و امنیتی از اولویت بالایی برخوردار است.

وی افزود: این کریدور در مسیر بندرعباس به سمت شمال تکمیل شده و تا رشت مسیر ریلی آن در حال بهره برداری است، تنها مسیر رشت به آستارا حدود ۱۶۰ کیلومتر تکمیل نشده که امیدواریم در آینده نزدیک این اتصال ریلی نیز انجام و کریدور ریلی به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. هر چند در حال حاضر این کریدور ریلی از طریق حمل ترکیبی ریلی-جاده‌ای-ریلی قابل استفاده است.

وی در پایان با اشاره به مذاکرات انجام شده در حاشیه این اجلاس، گفت: مذاکرات خوبی پیرامون موضوعات مختلف از جمله ترانزیت کالا و کانتینر در کریدور شمال-جنوب با یکی از شرکت‌های بزرگ و مهم هندی و توسعه مراکز لجستیک با شرکت هندی دیگری انجام شد و امیدواریم در مذاکرات آتی به سند همکاری تبدیل شود.

گفتنی است اجلاس دریایی ۲۰۲۱ هند هر دو سال یک بار با هدف توسعه بنادر و حمل و نقل برگزار می‌شود که مسائل و موضوعات مرتبط به بنادر و لنگرگاه‌ها در این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.