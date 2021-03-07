«اقتصاد سیاسی جهانی» منتشر شد/چرایی اقتصاد نابرابر کنونی

به گزارش خبرنگار مهر، «اقتصاد سیاسی جهانی» نوشته جان رونهیل و ترجمه سیدمحمدعلی موسوی و الهه نوری غلامی زاده در ۱۰۱۲ صفحه، قطع وزیری و با قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

اقتصاد سیاسی علمی است که با رویکردی میان‌رشته‌ای به مطالعه تولید و تجارت و روابط آن با قوانین و دولت و همچنین با توزیع ثروت و درآمد ملی می‌پردازد. در این راستا، هدف اصلی کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی» معرفی، تحلیل و تبیین تمامی رشته‌های درگیر در علم اقتصاد سیاسی جهانی است. نویسنده از مقالات برجسته‌ترین صاحب‌نظران این رشته استفاده می‌کند تا مباحث اقتصاد سیاسی را در قالب یک کتاب درسی در اختیار مخاطبان قرار دهد.

این کتاب از پنج بخش اصلی و چهارده فصل تشکیل شده است که به موضوعات مهمی از جمله رویکردهای نظری به اقتصاد سیاسی جهانی، تجارت جهانی و تولید، مالیه جهانی، جهانی شدن، دولت و توسعه، برابری و محیط زیست می‌پردازد. مسائل مختلفی نظیر وابستگی متقابل روزافزون کشورها در اقتصادِ در حال جهانی شدن، آسیب‌پذیری نظام مالی جهانیِ معاصر در برابر بحران‌های ادواری، سرعت انتقال توسعه، افزایش اهمیت بازیگران خصوصی در اقتصاد جهانی معاصر به‌ویژه در بخش مالی، تنظیم مقرراتِ بازارهای بین‌المللی، نقش قابل توجه و در حال تحول مؤسسات بین‌المللی در واکنش به بحران‌ها و تأثیر بحران‌های مالی بر فقر و نابرابری در «اقتصاد سیاسی جهانی» مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول این کتاب «رویکردهای نظری به اقتصاد سیاسی جهانی» است که چهار فصل «مطالعه اقتصاد سیاسی جهانی»، «ریشه‌های قرن نوزدهمیِ سنت‌های نظری در اقتصاد سیاسی جهانی»، «همکاری و منازعه در اقتصاد سیاسی جهانی» و «منابع داخلی سیاست‌های اقتصادی خارجی» را دربرمی‌گیرد. نویسنده در این فصل‌ها به تحولات نظام اقتصاد بین‌الملل، ریشه‌های علم اقتصاد سیاسی جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی، نقش نهادها در تسهیل همکاری اقتصادی و نحوه مدیریت پیوند اقتصادی کشورها می‌پردازد.

بخش دوم این کتاب با عنوان «تجارت جهانی و تولید» شامل سه فصل «تحول رژیم تجارت جهانی»، «موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای» و «جهانی شدن تولید» است. در این فصل‌ها به بررسی تاریخچه، روندها و چالش‌های اخیر نظام تجارت چندجانبه، اشکال و تبعات همکاری تجاری منطقه‌ای و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از زنجیره‌های ارزش جهانی پرداخته شده است.

«مالیه جهانی» عنوان بخش سوم این کتاب است که در قالب دو فصل «تحول نظام پولی و مالی بین‌الملل» و «اقتصاد سیاسی بحران‌های مالی جهانی» ارائه می‌شود. نویسنده در این دو فصل به تشریح نقش محوری نظام پولی و مالی بین‌الملل در اقتصاد سیاسی جهانی و تبعات سیاسی این نظام و همچنین به تبیین نحوه ارزیابی، پیشگیری و مدیریت بحران‌های مالی جهانی می‌پردازد.

بخش چهارم این کتاب «جهانی شدن و دولت» عنوان دارد و از دو فصل «منطق‌های جهانی شدن اقتصادی» و «تأثیر جهانی شدن بر دولت‌ها» تشکیل می‌شود. رونهیل در این بخش علل زیربنایی جهانی شدن اقتصادی، پویایی‌های اقتصادی حاصل از آن و تأثیرات آن بر دولت‌ملت‌ها را شرح می‌دهد.

بخش پنجم کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی»، با عنوان «توسعه، برابری و محیط زیست» سه فصل «رشد، نابرابری، و فقر جهانی: استدلال جهانی‌شدن و علم سیاسیِ اقتصاد»، «اقتصاد سیاسی توسعه» و «اقتصاد سیاسی محیط‌زیست» را دربردارد. استدلال جهانی شدن نئولیبرال، چالش‌های آن در مناطق مختلف و راه‌حل‌های ارائه‌شده برای این چالش‌ها، مشکلات توسعه در اقتصاد جهانی و رژیم‌های زیست‌محیطی بین‌المللی در این بخش تشریح شده است. رونهیل می‌کوشد نشان دهد اقتصاد نابرابر کنونی به مشارکت تمامی بازیگران احتیاج دارد تا بتواند بر چالش‌های حاصل از جهانی‌شدن غلبه کند.

جعبه‌ها و نکات کلیدی هر فصل، اطلاعات بنیادین مربوط به مباحث را در خود گنجانده و سؤالات انتهای هر فصل ذهن خوانندگان را به چالش می‌کشد تا در صورت علاقه‌مندی به آشنایی عمیق‌تر با مبحث مورد نظر، خود به کندوکاو در منابع معرفی‌شده برای مطالعۀ بیشتر و پیوندهای وب بپردازند. افزون بر این، بخش واژه‌نامه نیز درصدد است تا با توضیح واژگان و عبارات رایج در اقتصاد سیاسی جهانی، رسالت این کتاب درسی را تکمیل کند.

«اقتصاد سیاسی جهانی» با ترجمه‌ای روان، محتوای یک درسنامه را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد که می‌توانند با مراجعه به آن گام‌های اولیه شناخت این حوزه نسبتاً جدید اما بسیار پراهمیت را به درستی بردارند. ترجمه این کتاب از جمله منابع ارزشمندی به شمار می‌آید که می‌تواند مخاطبان فارسی‌زبان علاقه‌مند به مباحث رشته‌های علوم سیاسی و اجتماعی، روابط بین‌الملل، اقتصاد و اقتصاد سیاسی و همچنین مطالعات بین‌رشته‌ای علوم انسانی را با خود همراه سازد.

پدیدآورنده «اقتصاد سیاسی جهانی»، پروفسور رونهیل، استاد دانشگاه واترلو است که آثار متعددی را در زمینه اقتصاد سیاسی به رشته تحریر درآورده و مقالات وی در بسیاری از مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده است. مترجمان این اثر دکتر موسوی، استاد درس اقتصاد سیاسی ایالات متحده و دکتر نوری غلامی‌زاده، استاد درس اقتصاد سیاسی آمریکای لاتین در دانشگاه تهران هستند.