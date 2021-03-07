به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نشست علمی جایگاه دولت کارآمد در آرای فقهی فقهای امامیه با تأکید بر آرای امام خمینی (ره) ظهر امروز ۱۷ اسفندماه برگزار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه دهنده این نشست و هادی جلالی اصل دبیر علمی نشست است.

نشست یادشده یکشنبه ۱۷ اسفندماه از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۴ در قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سالن جلسات پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برپا می شود.

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